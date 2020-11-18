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Уважаемые читатели! С 20.00 до 10.00 на сайте будут вестись технические работы

Москва, 18.11.2020

Уважаемые читатели!

С 20 часов 18 ноября и до 10 часов утра 19 ноября сайт www.expert.ru не будет обновляться. Зная нашу оперативность, вы наверняка удивитесь отсутствию свежих вечерних, ночных и утренних новостей. Но это вызвано необходимостью: вскоре «Эксперт online» получит новый дизайн, в связи с чем и потребовалось приостановить сайт на ночь для проведения технических работ. Вы снова начнете получать от нас новости и статьи уже после завтрака, а незадолго до конца месяца — и в новом дизайне. 

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