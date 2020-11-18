Уверенность в сохранении работы и зарплаты – лучший антистресс для россиян в условиях пандемии

В преддверии конференции о мозге и мышлении Brain 2020, которая пройдёт 23–24 ноября на платформе Synergy.Online, Аналитический центр Университета «Синергия» узнал эмоциональное состояние россиян относительно ситуации с пандемией коронавируса. В исследовании приняли участие 3200 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно опросу, более половины респондентов, а именно 57%, испытывают чувство беспокойства в связи с пандемией. Интересно, что 42% опрошенных переживают в первую очередь за жизнь родных и близких, а не за себя. Чувствовать себя спокойнее россиянам бы помогла уверенность в сохранении работы и стабильной заработной платы – за это проголосовали 28%. Также популярными ответами стали: отъезд из города на природу (24%), поддержка родных и близких (22%), регулярные медосмотры (17%) и вакцинация (17%).

Доктор биологических наук Юрий Щербатых считает, что результаты данного соцопроса свидетельствуют о нескольких процессах в сознании россиян.

«Во-первых, коронавирус уже не так пугает людей, как снижение уровня жизни и возможные материальные проблемы, вызванные запретительными мерами. Люди видят, что большая часть заболевших переносит ковид относительно легко, а вот потеря места работы (особенно при наличии ипотеки) может иметь более серьёзные последствия. Во-вторых, люди не очень верят в пользу медосмотров, так как они ни лечат, ни поднимают иммунитет, а значит – не помогают защититься от вируса, а лишь фиксируют состояние здоровья. В-третьих, низкий рейтинг фактора вакцинации может свидетельствовать о двух тенденциях: или люди слабо верят, что она реально защитит от заражения, или же они не верят, что вакцинация охватит лично их, а достанется только «избранным»», – комментирует спикер BRAIN 2020.

Из-за ситуации с COVID-19 41% респондентов пришлось ограничить социальные контакты. В профилактических целях люди носят маски и перчатки, пьют витамины. Среди главных тенденций – опрошенные стали больше ценить свободу, уделять внимание родным и близким, занялись творчеством.

«Временные переживания, связанные со страхом, иногда даже взбадривают наш мозг, нам становится интереснее жить. Люди порой специально попадают в потенциально опасные ситуации, чтобы из них выйти с честью. Или хотя бы ходят на фильмы ужасов. А если переживания повторяются и повторяются, то возникает истощение на уровне вегетативной нервной системы, на уровне эндокринных систем. Гипоталамус начинает работать не очень хорошо. Возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, со многими гормонами. Может возникнуть избыток отрицательных эмоций, а это уже путь к депрессивным состояниям. Нужно помогать собственному мозгу выйти из этих состояний. Наши главные козыри – физическая нагрузка, здоровый образ жизни, полноценный сон, упражнения для развития мозга и улучшения памяти», – уверен учёный-нейробиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Вячеслав Дубынин.

Подробнее о том, как сделать стресс своим союзником, раскрыть возможности мозга и повысить свою эффективность, расскажут спикеры Brain 2020. Среди них: директор NeuroLeadership Institute, автор термина «нейролидерство» Дэвид Рок; доктор биологических наук, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбербанка» Андрей Курпатов; антрополог, психолог, государственный консультант по комплексным исследованиям стратегий и экономики счастья и развития человеческого потенциала Дэвид Вердези; эксперт по развитию памяти, тренер, автор книги «Суперпамять за 7 шагов» Андрей Сафронов; журналист, редактор, учёный, экскурсовод, школьный учитель, популяризатор науки Илья Колмановский и многие другие.