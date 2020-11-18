В Петербурге пройдет суд над уборщицей за работу без маски в пустом самолете

Уборщицу будут судить в Петербурге из-за ее работы в пустом самолете без средства индивидуальной защиты. Соответствующее дело о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства уборщицей самолета в аэропорту Пулково зарегистрировал Колпинский суд Петербурга, рассказали в пресс-службе организации.

В материалах говорится, что сотрудница бытового обслуживания воздушных судов ООО «Воздушные ворота северной столицы» Наталья Еременко, при уборке самолета Boeing 737-800 нарушила «санитарные правила и гигиенические нормативы», производя необходимые работы без маски. Нарушение обнаружили производящие проверку инспекторы Ространснадзора.

Наталью Еременко обвиняют в нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, максимальное наказание которой предусматривает штраф до 40 тыс. рублей. В настоящее время дело передано судье, но к рассмотрению пока не назначено.

Ранее сообщалось, что по данным на 18 ноября на втором месте после Москвы по числу новых заболевших за сутки находится Санкт-Петербург (+2215). На третьем месте Московская область (+864). В пятерке Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358). Наименьший прирост больных отмечен в Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии и Татарстане (по 0,7%).