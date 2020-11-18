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В Рособрнадзоре сообщили о возможности отбора абитуриентов при помощи ИИ

Москва, 18.11.2020

В будущем отбором абитуриентов в вузы будет заниматься искусственный интеллект, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также уверен, что единый государственный экзамен в будущем будет трансформироваться и утратит формат единой сдачи в определенный день и час.

«Молодой человек или девушка, начиная с начальных классов, будут иметь цифровой след, и по данному цифровому следу любой вуз сможет с помощью искусственного интеллекта, сможет сам отобрать именно талантливого, готового ученика по той или иной специальности», - рассказал Музаев.

Он не уточнил, о каком периоде времени идет речь, но подчеркнул, что технологии развиваются очень быстро и при этом не до всех школ доходят быстро.

Ранее сообщалось, что в российские вузы абитуриенты смогут подать заявления о поступлении онлайн через портал Госуслуг при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн». Сообщается, что сервис готов к масштабированию на все российские государственные вузы. Старшеклассники смогут подать документы в любой российский вуз в удаленном режиме, говорится в сообщении Минцифры РФ.

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