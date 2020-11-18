В России тренеры могут получить статус педагогов

Кабмин РФ предлагает наделить тренеров российских спортшкол статусом педагогических работников, сообщает правовой портал. Соответствующий законопроект о придании тренерам спортивных школ и центров статуса педагогических работников направлен правительством в Госдуму. Ожидается, что новый документ позволит получить спортшколам и секциям статус педагогических организаций.

«Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки соответственно в обучающихся и педагогических работников», - сообщается в пояснительной записке.

Документ вводить новое для российских спортшкол понятие тренер-преподаватель, который становится «лицом, состоящим в трудовых отношениях с образовательной организацией, в том числе реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки».

В правительстве пояснили, что перевод тренеров в статус педагогических работников позволит им получить все права и соцгарантии, которые положены по закону данным госслужащим.

Документ выделяет школы и организации по подготовке спортсменов в отдельную категорию «дополнительные образовательные организации спортивной направленности», а программы подготовки таких школ станут дополнительными общеобразовательными программами в области физкультуры и спорта. Программу подготовки таких организаций будет утверждать Минспорта по согласованию с Минпросвещения.