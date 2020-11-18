В России впервые состоится национальная отраслевая премия в сфере ТЭК

Учреждение премии было инициировано Минпромторгом России, АНО «Агентство по технологическому развитию» совместно с ООО «Национальный нефтегазовый форум» при поддержке Минэнерго России и Союза нефтегазопромышленников России.

Премия призвана выделить инновационные и перспективные внутриотраслевые проекты и технологические решения, способствующие развитию ТЭК в России. В каждой из 20 номинаций, разделенных по секторам промышленности, участники смогут презентовать проекты и продемонстрировать новые инструменты для совершенствования отечественного нефтегазового сектора.

Организация премии будет проходить в три этапа. Первый этап – подготовка и презентация, второй – отбор проектов, третий этап – финал, который состоится 28 апреля 2021 года в рамках выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума.

В мероприятии примут участие представители топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей промышленности, сектора машиностроения и производителей отраслевого оборудования, а также научно-исследовательские организации и профильные высшие учебные заведения.

Более подробную информацию можно получить в оргкомитете премии и форума: тел. +7 (495) 640-34-64, e-mail: mail@oilandgasforum.ru.