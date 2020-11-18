В США одобрен первый домашний тест на COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый тест на коронавирусную инфекцию нового типа в домашних условиях, передает «Интерфакс». Сообщается, что набор для теста стоимостью около $50 можно купить по рецепту. Применять тест можно гражданам старше 14 лет с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для проведения исследования необходимо взять мазок из носоглотки и подождать 30 минут.

США продолжают оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. По данным счетчика Worldometers, в стране насчитывается 11 695 711 инфицированных, 254 255 заболевших умерли.

Ранее сообщалось, что самой необычной особенностью нового коронавируса является соединение в себе свойств ряда вирусов, Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он уточнил, что цитокиновый штормнаблюдаются при вирусе Эбола. Тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови встречаются при конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Потеря обоняния характерна не только для нового COVID, но и еще для не менее двадцати вирусов.