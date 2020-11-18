Вирусолог рассказал о мутации коронавируса в 13 регионах РФ

В 13 регионах РФ выявлена мутация коронавирусной инфекции, рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Уточняется, что речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Ленинградской и Омской областях, Республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

Он уточнил, что новые свойства COVID влияют на тяжесть течения и патогенность вируса.

«Мутация M153T в S белке обнаружена в 13 субъектах РФ», - подтвердил Лиознов, выступая перед журналистами 18 ноября. Он добавил, что свойства мутации, которые выявлены, в настоящее время «не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса».

Ранее сообщалось, что в Москве выявлено минимальное число новых случаев заражения коронавирусом, начиная с 28 октября, - 4 174 случая заражения COVID. В стране в общей сложности за сутки выявлено 20 985 случаев заражения, в России нарастающим итогом выявлено 1 991 998 человек. Скончалось за сутки 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 34 387 пациентов. Выздоровело за весь период 1 501 083 пациента, выписаны из российских больниц за сутки 25 179 пациентов.