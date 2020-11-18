Врач назвал самое необычное свойство коронавируса

Самой необычной особенностью нового коронавируса является соединение в себе свойств ряда вирусов, рассказал в интервью «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», - пояснил Нетесов.

Он уточнил, что цитокиновый шторм, тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови, которые являются особенностью коронавируса, также наблюдаются при вирусе Эбола. Последние два свойства встречаются и при конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Потеря обоняния характерна не только для нового COVID, но и еще для не менее двадцати вирусов, сообщил ученый.

Ранее сообщалось, что врачи выявили еще один симптом коронавирусной инфекции нового типа – это заложенность ушей. Также сообщается, что проблемы со слухом и боли в ушах встречаются у более 20% инфицированных коронавирусом.