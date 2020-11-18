Заполярный прорыв «Роснефти»

Стратегический проект «Роснефти» под названием «Восток Ойл» несет высокотехнологичное инфраструктурное обновление не только для отдельно взятого сырьевого комплекса, но и для всей российской экономики в целом.

Не зря же 16 ноября в уставный капитал ООО «Восток Ойл» с 10%-й долей участия вошел один из крупнейших мировых трейдеров TrafiguraPTE LTD. А эти ребята деньгами на ветер не бросаются.

Несколько слов о проекте.

«Восток Ойл» – не имеющий мировых аналогов проект по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера. Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд т (44 млрд бар.).

По подсчетам Михаила Делягина, ресурсная база всей формации Permian, крупнейшего сланцевого региона США, составляет 6,3 млрд т. Однако плотность запасов там – всего 0,1 млн б.н.э. на км². В случае с проектом «Восток-Ойл показатель превышает 17 млн б.н.э. на км². Неудивительно, что проект чистой приведенной стоимостью в 75 млрд долл. сверхпривлекателен для инвесторов.

«Восток Ойл» – это 15 месторождений Ванкорского кластера, Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Добываемая там нефть отличается премиальными характеристиками, превосходящими ближневосточные показатели и эталонный Brent: плотность API – менее 40°, содержание серы – 0,05%. Премия на баррель заполярной нефти составит до 12 долл., а потенциал поставок оценивается в 2024 г. в 30 млн т, к 2030 г. – до 100 млн т.

Не буду по сотому разу рассказывать о мировой углеводородной революции, об одном из ключевых факторов развития нашей экономики и даже о загрузке Севморпути, стратегической задаче, поставленной Владимиром Путиным. Все это так. И тем не менее, возьму на себя смелость акцентировать внимание на мультипликативном эффекте для нашей экономики, оцениваемом, на секундочку, в 30 трлн руб. или более чем в четверть ВВП России.

Чтобы не возникало вопросов, «а нам что с того?»

Во-первых, добытая на месторождениях нефть нуждается в транспортировке к пунктам назначения. В настоящий момент на судоверфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда» размещен заказ на первые 10 танкеров высокого ледового класса дедвейтом 120 тыс т, адаптированных для работы на Севморпути. Всего для проекта «Восток Ойл» планируется построить до 50 судов различных классов, причем не только нефтетанкеров, но и газовозов.

Поставка морем очевидно дешевле по сравнению с перевозкой по железной дороге или по системе магистральных трубопроводов «Транснефти» через весь континент. Однако прокладка магистрального трубопровода до бухты Север и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов приведет к дополнительной загрузке мощностей российских производителей угля, руды и стали.

Во-вторых, добыча нефти предполагает недюжинное энергетическое сопровождение. С этой целью «Роснефть» заключила соглашение с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс км линий электропередач.

Это «классическая» электроэнергетика. В процессе реализации проекта будет также применяться альтернативная генерация на основе использования попутного нефтяного газа и энергии ветра. Вообще, север Красноярского края – уникальное место с точки зрения ветрогенерации, территория, где преобразование ветряных потоков будет экономически эффективно. Поэтому использовать там «альтернативу», как говорится, сам Бог велел.

В-третьих, «Восток ойл» станет огромным стимулом для подъема отечественного машиностроения. Это, в первую очередь, специализированная автотехника, но не только. Руководством «Роснефти» уже достигнута договоренность с ПАО «КАМАЗ» на поставку до 2,5 тыс единиц различных транспортных средств с расширением заказа до 6 тыс единиц.

«Восток Ойл» – это еще более 20 тыс. добывающих и нагнетательных скважин, поэтому особое внимание уделяется выбору буровых комплексов. Основываясь на результатах проведенных тендерных процедур, Совет директоров «Роснефти» одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 единиц российских буровых установок, спроектированных специально для эксплуатации на Северах.

В-четвертых, стратегический проект по освоению арктических месторождений предопределяет современные подходы к экологии, где главная задача – сохранение хрупкой природы региона. Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду: например, удельная интенсивность выбросов составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи, тогда как, по данным WoodMackenzie, этот показатель по новым месторождениям в среднем составляет порядка 50 кг.

…Не так давно глава «Роснефти» Игорь Сечин абсолютно верно, на мой взгляд, заявил, что ключевыми направлениями посткризисного экономического развития станут здоровый протекционизм, инфраструктурная локализация и высокотехнологичная регионализация. «Восток Ойл» – наглядная иллюстрация ближайшего экономического будущего, наступающего сегодня. Здесь было бы к месту вставить пассаж про грядущие учебники по экономике, но обойдемся без демагогии.

И так все понятно.