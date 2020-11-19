Акции дня: убыток негативно сказался на котировках «Мечела»

Чистый убыток по итогам 9 месяцев против прибыли городом ранее не порадовал трейдеров Мосбиржи. Обыкновенные (-1,77%) и привилегированные (-1,42%) акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» просели по итогам дневной сессии в четверг.

В январе-сентябре 2020 года чистый убыток «Мечела» по МСФО составил 15,8 млрд рублей, а год назад за три квартала чистая прибыль составляла 12,2 млрд рублей. Как пояснили в компании, на показатели повлиял рост отрицательных курсовых разниц по валютной задолженности на 57,9 миллиарда рублей из-за ослабления рубля. Частично нивелировать негативный эффект удалось за счет продажи компаний Эльгинского угольного комплекса.

Что касается производственных показателей, там также наблюдалась негативная динамика. В третьем квартале «Мечел» сократил добычу угля на 7% к предыдущему кварталу, до 4,3 млн тонн. Результаты обусловлены плановым снижением добычи из-за перемонтажа лавы на шахте им. В.И. Ленина и проведением крупного ремонта на обогатительных фабриках, пояснили в компании.

Индекс Мосбиржи упал на -1,01% до 3049,61 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,41% до 1258,46 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:46 мск составила 44,15 доллара за баррель (-0,43%). Российская валюта слабела – 76,26 рублей за доллар.