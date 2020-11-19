Качество водки приковало внимание

Водка без «фуфла» и фурфурола

АНО «Российская система качества» проанализировало водку различных сортов из спирта сорта «люкс» либо «альфа» — всего 23 товара от 14 производителей, продукция которых поступает в отечественную розницу. Крепкие напитки были исследованы по 30 параметрам качества и безопасности, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на документ «Роскачества». «Дорогая и дешевая водка одинаково качественная» и соответствует ГОСТу — такой вывод сделали эксперты организации.

Все изученные «Роскачеством» товары, как на подбор, оказались безопасными, то есть соответствующими требованиям ФЗ N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 19 образцов сорокаградусного напитка из 23 получили высшую оценку.

Установлено, что все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола (побочный продукт брожения), содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня, а крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке.

Претензии есть, но их не назовешь значительными. К водке двух марок возникли замечания в связи с заявленным производителем способом очистки. Содержание кальция и магния в «Посольской» и «Мерной на молоке» не позволяет «Роскачеству» утверждать, что эти водки очищены молоком, как заявлено в маркировке. К двум другим маркам — «Тайга» и «Финский лед» есть замечания по вкусу (жгучий и резкий), сообщается на сайте организации, с пояснением, что это результат избытка сульфатов (оказывается, именно сульфаты придают водке горечь).

Диапазон цен на изученную продукцию велик: стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 руб. за бутылку 0,5 л. Вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной. За редким исключением, у нескольких образцов выявлены несоответствия требованиям ГОСТа по органолептике (вкус). Можно утверждать, пишут эксперты, что качество водки не зависит кардинально от ее цены.

Репутация водки в розничной сети долгое время была неблестящей. «Паленая», «самопальная», с избытком примесей и просто опасная для здоровья (помимо того, что написано на этикетке), таких оценок часто заслуживали недорогие сорта. Рекомендовалось и рекомендуется сейчас проверять укупорку, отсутствие осадка, оставляемых водой «колец жесткости» (их быть не должно) и внимательно изучать этикетку. В последнее время сообщений об отравлениях водкой по причине низкого качества действительно стало меньше, хотя надо отметить, что отравление, это крайний случай последствий употребления напитка. Неужели проблема качества отечественной водки оказалась преодолены?

Миллиард литров — это еще не все

Проблема качества и безопасности водки касается по большей части нелегальной розницы, где отсутствует контроль. «В год в лицензированной рознице продается порядка миллиарда литров водки, которая проходит жесткий контроль. К сожалению, есть и нелегальный сектор розничной торговли (например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны и т. д.), где ежегодно реализуется порядка 250 млн литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и часто не соответствует обязательным требованиям технических регламентов», — отмечает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Удивительные люди работают в “Роскачестве”, – говорит совладелец торговой марки Mayer Store Альбина Майер. – Они проверили водку из сетевых супермаркетов, которая проходит прежде всего серьезную внутреннюю проверку менеджеров по качеству, и написали позитивный отчет. На самом деле “паленый” алкоголь никуда не делся. Да его почти не встретишь в сетевых магазинах, но если проехать дальше от МКАД, а особенно в Сибирь, то можно убедиться, что все не так радужно».

Новости о закрытиях подпольных заводов приходят чуть ли не каждую неделю, не говоря уж о том суррогате, которые люди пьют вместо лицензионного алкоголь, добавляет Альбина Майер. Поэтому выводы «Роскачества» о качестве качественной водке, конечно, радуют, но глобально проблема качества далека от решения. И это вопрос не автономной некоммерческой организации, а вполне конкретных правоохранительных органов.

«Экстра»-класс?

Делать заявление о том, что абсолютно вся водка в РФ качественная и соответствует стандарту — крайне преждевременно, соглашается и главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Для этого есть вполне обоснованные причины, ведь в «Роскачестве» исследовали только 23 товара от 14 производителей. А для анализа бралась продукция сорта «люкс» или «альфа», хотя в действительности в РФ производителей водки по всей стране в разы больше. В качестве основы для ее производства эксплуатируется еще как минимум один спирт – «экстра», который исследователи по каким-то причинам решили обойти стороной.

Соответственно, полагает эксперт, делать выводы о том, что вся водка качественная вряд ли стоит. Исходя из этих результатов можно лишь согласиться, что часть реализуемой водки в стране действительно соответствует качеству и заявленным параметрам. Но риск приобрести контрафакт все же остается, при этом нет гарантий, что он не может быть реализован даже в крупных сетевых супермаркетах, которые не всегда могут проверить своих поставщиков, считает Алексей Антонов.

В целом в России проблема контрафактного алкоголя по-прежнему является острой, отмечает он: по результатам проверок в 2019 году Росалкогольрегулирование признало около 40% всего продаваемого алкоголя в стране некачественным, однако неофициальная статистика куда печальнее – речь идет даже о 60-70%.

Между тем, если смотреть статистику именно по водке, то все же меры борьбы с контрафактом, куда входит обязательная маркировка продукции и последовательное повышение минимальной розничной цены, а также регулярные проверки и контрольные закупки, можно считать относительно эффективными, делает вывод эксперт. Так, если в 2016 году Росалкогольрегулирование признавало долю контрафакта на прилавках в 60%, то по итогам 2018 года — только 30,8%.