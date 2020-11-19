Число ипотечных сделок россиян выросло на 52%

Число ипотечных сделок россиян в сентябре текущего года на 52% превысило прошлогодний показатель за аналогичный период, рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра. В численном выражении показатель составил почти 350 тыс. против 230 тыс. в 2019 году

При этом из-за коронавирусных ограничений весной 2020 года рост зарегистрированных ипотечных сделок с начала года составил только 7%. В общей сложности в период январь – сентябрь текущего года граждане России зарегистрировали 2,28 млн сделок с привлечением кредитов, для сравнения за аналогичный период прошлого года - 2,12 млн.

Наиболее охотно россияне покупали в сентябре квартиры в новостройках, было зарегистрировано за первый месяц осени почти 79,7 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Показатель по сравнению с сентябрем прошлого года вырос на 58% (50,5 тыс.), сообщает Росреестра. При этом число сделок с новостройками уменьшилось почти на 20% - с 607 тыс. в январе - сентябре 2019 года до 489 тыс. в январе - сентябре 2020 года.

Также в текущем году на 51% выросли продажи на рынке вторичного сырья: за период январь-сентябрь было зарегистрировано 2,47 млн договоров купли-продажи, а годом ранее - 1,63 млн.