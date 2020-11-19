Депутат ищет способ «перехитрить» организаторов уличных флешмобов

В законодательстве может появиться такая формулировка, как «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений». Вместе с другими новациями она должна криминализовать любые формы коллективных протестных акций без согласования, а также ужесточить правила подготовки и проведения разрешенных мероприятий.

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Несогласованным массовым мероприятием может быть признано «стояние в очереди для смены участников одиночного пикетирования», а основанием для отказа в согласовании массового мероприятия как такового: «проведение публичных акций вблизи зданий силовых министерств, судов и экстренных служб».

Такие поправки к закону от 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предложил рассмотреть депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («ЕР»).

Отдельным законопроектом депутат предлагает запретить сбор средств на массовые акции «от зарубежных спонсоров, анонимных жертвователей и несовершеннолетних, а также от юридических лиц, существующих менее года».

По мнению единоросса, граждане России проявляют всё большую изобретательность, чтобы обойти требования действующего законодательства - они устраивают различного рода флешмобы, формально политическими митингами не объявляемыми, но по факту являющиеся ими.

Внесенные Вяткиным поправки как раз и ставят целью «перехитрить» оппозиционеров, закрыв все лазейки такого рода.

На выдумки хитра

Иногда уличные акции оппозиционеров в самом деле проводятся с переизбытком креативности, когда непонятно, где кончается «художественный перформанс» и начинается обычное хулиганство. Достаточно вспомнить членовредительские выходки «художника» Петра Павленского на Красной площади в 2014 году или недавний уличный «спектакль», когда другой «акционист», Павел Крисевич, «распял» себя у здания ФСБ на Лубянской площади.

Сам Дмитрий Вяткин в среду отказался обсуждать с «Экспертом Online» свои инициативы. Но участница Московской Хельсинской группы Наталья Звягина сказала изданию, что инициатива депутата не стала какой-то неожиданностью для правозащитников.

«Попытка подвести абсолютно любое собрание граждан числом более трех человек под определение митинга была сделана еще в 2012 году, когда законодатели изменили формулировку этого понятия. Уже с тех пор, если следовать букве закона, любое собрание на улице необходимо согласовывать с властями — даже если его участники будут просто молча стоять», - напомнила она.

На этом основании местные власти одно время пытались запрещать собрания, не имевшие вообще никакой политической окраски, наподобие фестивалей исторической реконструкции или тусовок ролевиков. Правда, после первоначального периода гиперактивности, вызванного реакцией на «Болотное дело», такие эксцессы сошли на нет. Новый всплеск закручивания гаек начался в 2019 году как следствие уличных протестов из-за выборов в Мосгордуму.

Проще будет верблюду пройти в игольное ушко

Сегодняшние инициативы Вяткина выглядят «тоньше», чем «пост-болотные» запреты массовых акций, признаётся Звягина.

Согласно предложенным поправкам, публичным мероприятием признаётся «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений и требований по различным вопросам политической, экономической, социальной, культурной жизни и внешней политики».

По мнению правозащитницы, последствия буквального выполнения такого требования могут быть достаточно абсурдными: полиция будет иметь законные основания разогнать любую группу граждан, даже если они собрались отметить день рождения где-нибудь в парке. «Мы уже проходили, как полиция запрещала чаепития во дворах на этом основании», — замечает она.

Характеризуя другие новации из законопроекта, она говорит: «Эти поправки запрещают не перечисленные там акции как таковые. Они просто обставляют «пребывание или передвижение граждан» таким количеством условий, что на практике никому из организаторов публичных акций не удастся этот частокол преодолеть. То есть процедура согласования публичного мероприятия становится настолько неподъемной, что просто ввязываться в нее теряет всякий смысл», — полагает Наталья Звягина.

Предложения Вяткина представляют собой точечную реакцию на протестные акции последнего времени, и поэтому вряд ли они будут внесены в законодательство, предполагает руководитель правозащитного центра СОВА, член СПЧ при Президенте РФ Александр Верховский.

«Депутат просто собрал воедино все «ноу-хау» оппозиционеров, которые в этом году устраивали разного рода флешмобы вроде кормления голубей, дворовых чаепитий и т. д. Поправки, основанные на подобного рода наблюдениях, избыточны с юридической точки зрения. Потому что народ у нас в самом деле креативный. Не успеют законодатели заштопать одну дыру в регулировании протестных акций, люди изобретут что-то еще, что законом по-прежнему будет не предусмотрено. Что же, депутаты намерены играть в догонялки и по каждому такому случаю править законодательство по новой?» — сказал он «Эксперту Online».

Защита или прикрытие

Дмитрий Вяткин также предлагает четко разграничить статус непосредственного участника протестных акций и статус журналиста, эти акции освещающего.

В частности, из законопроекта следует, что «при осуществлении профессиональной деятельности журналист не вправе сам проводить агитацию за или против целей публичного мероприятия; выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия; организовывать сбор средств и подписей; использовать различную символику и иные средства публичного выражения мнений мнения; а также скрывать свою принадлежность к СМИ».

Это, считает депутат, надо сделать потому, что нередки случаи, когда активисты прикрываются удостоверениями сотрудников СМИ или наоборот, пришедшие делать репортажи с митингов журналисты сами принимают участие в таких мероприятиях.

Вот в этом предложении действительно есть разумное зерно, не спорит на сей раз Верховский.

«Это предложение вполне рациональное, но в то же время оно избыточное, потому что поведение журналистов на массовых мероприятиях уже регулируется законом о СМИ. Другое дело, что на практике далеко не всегда журналисты надевают желтые жилеты с буквами ПРЕССА, а чаще их просто невозможно отличить от других собравшихся на митинге», — говорит он.

Статьи 47 и 51 упомянутого Верховским закона детально определяет, что журналист имеет право делать при работе в «особых условиях» и какую ответственность он несет за злоупотребление своими правами.

Позиция журналистского сообщества по предложениям депутата Вяткина состоит в том, что он выступает как «капитан Очевидность», говорит председатель Союза журналистов России, член СПЧ Владимир Соловьев.

«Для профессионального сообщества здесь нет предмета спора, в каком качестве журналист присутствует на массовой акции. Одно дело, когда он идет туда с редакционным заданием, и другое — если он туда направляется выражать личную гражданскую позицию. Потому что в этих случаях у него совершенно разный статус с точки зрения закона. Не очень согласуется с этическими нормами, если человек прикрывается перед полицией журналистским удостоверением в то время, когда он на самом деле не выполняет редакционное задание», — сказал «Эксперту Onlile» руководитель СЖ РФ.

С другой стороны, продолжает Соловьев, нередки случаи, когда активисты, не имеющие никакого отношения к СМИ, рисуют себе якобы редакционные удостоверения, чтобы получить защиту в случае задержания полицией.

«Мы поэтому рассматриваем возможность той или иной унификации журналистских удостоверений, чтобы полицейские точно знали, кто перед ними — настоящий журналист или какой-нибудь блогер-самозванец», — говорит Соловьев.

Фильтр тонкой очистки

В этой связи интересна практика белорусской милиции, которая все последние месяцы при разгонах акций оппозиции обязательно призывает через громкоговорители, чтобы сотрудники СМИ «отошли в сторону» и не смешивались с толпой собственно протестующих.

Это, с одной стороны, развязывает руки ОМОНу, который не опасается быть обвиненным в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. А с другой стороны это лишает возможности организаторов протестных акций использовать сотрудников СМИ в качестве «живого щита» против милицейских дубинок.

«В Беларуси наши коллеги в самом деле подвергаются постоянному риску быть избитыми и задержанными. В минувшее воскресенье в Минске было задержано более десятка журналистов российских информагентств. Понятно, что все такие инциденты моментально обрушивают на белорусские власти мощную критику со стороны и журналистского сообщества, и правозащитников. Поэтому белорусская милиция пытается проводить определенную фильтрацию толпы, чтобы не навлекать на себя обвинений в нарушении свободы печати», — заключает Соловьев.