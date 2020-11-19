Диетолог рассказал, когда не следует пить кофе

Неправильное употребление кофе грозит организму проблемами со здоровьем, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с радио Sputnik. Он пояснил, что ни в коем случае нельзя пить утренний кофе на голодный желудок, поскольку это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.

Врач уверен, что привычка пить кофе натощак связана «неправильным пищевым поведением» человека, у которого утром, как правило, нет чувства голода. В этой связи человек выпивает кофе «для бодрости», отметил Калинчев.

После еды кофе уже можно пить с чем угодно, даже со сладким блюдом, и ожирение от этого не разовьется, добавляет медик.

Врач также подчеркнул, что здоровый человек может позволить себе выпить кофе в любое время суток, даже на ночь. Стоит только помнить, что напиток не всегда оказывает тонизирующее действие, - иногда можно получить обратный эффект, добавил Калинчев.

Ранее медики предупреждали о вреде употребления кофе в жаркое время года. По заявлению врачей, этот напиток в жару может привести к обезвоживанию организма, а также он «вымывает» из костей кальций, что также не полезно для здоровья.