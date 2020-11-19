Планету захлестнуло долговое цунами

Глобальный долг в первые девять месяцев 2020 года рос очень быстрыми темпами и увеличился, по данным Института международных финансов (IIF), на 15 трлн долларов по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года. Такие скорость и масштабы дали основание сравнить ситуацию с мировым долгом с «долговым цунами», которое вызвала коронавирусная пандемия.

Ожидается, что по итогам 2020 года глобальный долг правительств и компаний превысит 270 трлн долларов, что составит 365% ВВП планеты. В конце 2019 года, напоминает IIF, глобальный долг составлял 320% мирового ВВП.

Особенно обременительны долги для развивающихся стран. По данным IIF, в январе-сентябре 2020 г. долги развивающихся рынков выросли на 26% и вплотную приблизились к 250% их ВВП.

Естественно, в этом году резко выросли и расходы развивающихся экономик на обслуживание долгов. На этой неделе Замбия стала шестой развивающейся экономикой, объявившей в этом году о дефолте. По мере усиления второй волны пандемии ожидается увеличение числа долговых дефолтов. G20 начала программу помощи, которая на данный момент помогла 46 самым бедным странам планеты отсрочить выплату приблизительно 5 млрд долларов в этом году.

Очевидно, в ближайшем будущем МВФ также окажет финансовую помощь беднейшим государствам. Однако экономисты уверены, что для предотвращения финансового кризиса в большинстве развивающихся экономик требуются дополнительные меры.

Если развивающиеся страны попытаются монетизировать долг, покупая собственные гособлигации, они рискуют, считает специалист по развивающимся рынкам в JPMorgan Луис Оганес, получить резкий скачок инфляции. Если же они запустят ситуацию с долгами и ничего не будут предпринимать, то их ждет дефляция.

«Высокие долги приведут к появлению большого количества банков-зомби и компаний-зомби, которые будут тормозить развитие экономики»,- уверен Луис Оганес.

После начала пандемии ведущие мировые центробанки снижают ключевую ставку и закачивают в свои экономики сотни миллиардов и триллионы долларов. Эти меры помогли снизить стоимость кредитов в масштабах всей планеты, но несмотря на них огромные проблемы в налоговых гаванях очень сильно усложнили для развивающихся экономик обслуживание долгов. В ноябре 2020 – декабре 2021 гг. должники в развивающихся странах должны выплатить, по данным IIF, приблизительно 7 трлн долларов. Порядка 15% этих выплат в долларах, что скорее всего приведет к резким колебаниям курсов валют в этих странах.

В IIF отмечают, что темпы роста глобального долга значительно превосходят прогнозы в начале кризиса. С 2016 по конец сентября 2020 годов глобальный долг вырос на 52 трлн долларов, а в 2012-2016 гг. – лишь на 6 трлн. Между тем, глобальный ВВП за четыре последних года до начала пандемии, которая привела к исторической мировой рецессии, увеличился совсем незначительно.

В авангарде роста долгов развивающихся экономик Китай, где наиболее резко выросли долги нефинансовых корпораций. В общей сложности, долг развивающихся рынков сейчас достиг 76 трлн долларов.

Обращает на себя внимание, что за исключением КНР, стоимость долгов в долларах США в этом году снизилась в результате ослабления валют развивающихся стран по отношению к доллару.

Что касается развитых экономик, то их суммарный долг в 2020 году увеличился более чем на 50% и достиг к концу сентября 432% ВВП. Почти половина этого долга приходится на США. По итогам года ожидается, что долг первой экономики планеты достигнет 80 трлн долларов, т.е. вырастет за год на 9 триллионов или 12,7%.