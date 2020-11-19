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Джо Байден начал назначения

Москва, 19.11.2020
  • Джо Байден начал назначения

Andrew Harnik/AP/TASS

Джо Байден начал собирать команду, с которой он придет в Белый дом. Первые названные им фамилии не ввергли в шок его сторонников и противников. Наоборот, Байден удивил тем, что совсем ничем не удивил. С поражением Дональда Трампа в Америке не воцаряются социалисты и пламенные борцы за расовое и какое угодно равноправие. В Белый дом всего лишь возвращается команда Барака Обамы.

Пока Байден объявил о назначениях десятка людей. Неделю назад он выбрал главу аппарата Белого дома (им стал Рон Кляйн). А теперь определился с кандидатурами некоторых советников своих и своей супруги а также директоров двух управлений. Немного, но достаточно, чтобы голосовавшие за Байдена сделали далеко идущие выводы.

Вообще-то, в США не очень принято, чтобы победитель выборов заранее, до вступления в должность, распространялся о своей кадровой политике. Раздавать посты еще перед тем, как въедешь в Белый дом это, в глазах американского избирателя, плохой тон и свидетельство того, что их народный избранник слишком хочет поруководить. Но в случае с Байденом именно его сторонники добивались, чтоб он поскорее представил свою команду. Этому были свои причины.

Людьми, которые придут с 77-летним Байденом в Белый дом и будут за его престарелой спиной рулить Америкой, пугал свой электорат Трамп. В его речах перед американцами представал почти инфернальный образ парадоксального союза левых радикалов и забывшего о простом народе вашингтонского истеблишмента. «Джо Байден — это кандидат бунтовщиков, мародеров, поджигателей, похитителей оружия, осквернителей наших святынь, марксистов, лоббистов и коррупционеров. А я кандидат фермеров, рабочих, стражей порядка и всех трудолюбивых, законопослушных патриотов любой расы,вероисповедания и убеждений», — так перед 3 ноября представил выборы в своем твиттере Трамп.

В свою очередь, те, кого он обзывает марксистами то есть, левая часть Демократической партии тоже имели свои претензии к гипотетической команде Байдена. Их пугали как раз пресловутые «лоббисты» и «коррупционеры», которые могут прийти в Белый дом. Вернее, не прийти, а вернуться.

Левые, не без проблем, но все же поддержали Байдена только потому что он, в их глазах, единственная реальная альтернатива Трампу. Но это не значит, что Байден перестал быть для них тем, кем был раньше. То есть, представителем политической верхушки, связанной с финансовыми воротилами-спонсорами Демократической партии, одним из тех людей, кто находился где-то при власти десятки лет и от которого уже в силу этого факта никак нельзя ожидать перемен, желаемых левой Америкой. Левакам требовалась не просто победа над Трампом. Им нужен качественный скачок к новому более социально ориентированному и, в их понимании, более справедливому обществу. Это неоднократно объяснял Берни Сандерс, который, кстати, заявил, что хотел бы занять пост министра труда в администрации Байдена. Кумир американских левых стремится взять на себя роль контролера за Белым домом, разделяя опасения многих своих единомышленников, что новый президент, придя к власти, их обманет.

До недавних пор Байден всячески старался опровергнуть опасения левых. В том числе, и этим объясняется выбор вице-президента. Темнокожая Камала Харрис обладает способностью говорить так, чтоб понравиться и левым, и правоцентристам. Наконец, после 3 ноября Байден объявил о созыве совета неких экспертов, набранных по принципу политкорректности (белые, расовые меньшинства, женщины, ЛГБТ все, как левые любят), который должен провести что-то вроде аудита решений Трампа. Теперь понятно, что таким образом он собрался сгладить разочарование левых от своих первых кадровых шагов.

Рон Кляйн, ставший главой аппарата президента, фигура в Белом доме отнюдь не новая. Еще в девяностых он работал в команде Билла Клинтона. Кляйн тогда возглавлял аппарат вице-президента. Аналогичную должность он занял и при Бараке Обаме. Тогда, напомним, вице-президентом был Байден. Для него Кляйн, конечно, удобен. Они знают друг друга десятки лет и можно не сомневаться, что трений между ними не будет. А вот левым он не особо понравится равно как другие девять назначенцев.

Почти у всех из них за плечами годы работы в администрации Барака Обамы и лично с Байденом. Взять хотя бы Джулиссу Пантолеон. При Обаме она была помощницей госсекретаря, курировала Западное полушарие. Стив Рикетти, ставший советником Байдена, сменил ряд должностей в администрации Обамы. В Белом доме он начал работать на руководящих позициях во времена президента Клинтона.

Старшим советником Байдена теперь будет тот, кто был его же советником в бытность вице-президентом при Обаме Майк Донилон. Замом Клейна была объявлена Джен О’Мэлли Диллон. Она не только известный политтехнолог, которая вела компании Обамы и Байдена, но еще и высокопоставленный функционер Демократической партии. Можно сказать, этот человек — воплощение того самого партийного истеблишмента, который, как считают левые, задвигал Сандерса, не дав ему стать кандидатом в президенты от демократов.

Особняком в этом списке людей из команд Байдена и Обамы стоят двое: директор Управления по межправительственным вопросам Белого дома Джули Чавес Родригес и старший советник президента, директор Управления по работе с общественностью Белого дома Седрик Ричмонд. Первая – человек Харрис. Родригес была руководителем ее предвыборного штаба. Правда, в Белом доме она все равно не новичок: работала там при Обаме на ряде должностей. А конгрессмен из Луизианы Ричмонд, как создается впечатление, взят на свою должность, предполагающую частое мелькание на телеэкранах, не в последнюю, а может и в первую очередь, из-за своего цвета кожи. Афроамериканец в качестве главного медиапредставителя Байдена это знаковое назначение.

Словом, все идет к тому, что в США к власти возвращаются люди Барака Обамы. Были даже предположения, что он сам займет должность в команде Байдена. Но Обама выступил с опровержением. Ведь итак его курс будет продолжен, будто четырехлетия Трампа и не бывало. Понравится ли это левым? Определенно, не понравится: их планам перевернуть Америку теперь сбыться не суждено. А остальным американцам, голосовавшим за Байдена — почему бы и нет? Если и было позитивное, отличное от формулы «кто угодно, лишь бы не Трамп», содержание в призыве голосовать за этого человека, то оно сводилось к тому, что при нем все будет так, как при Обаме. Выходит, что хотели то и получили. Не больше, но и не меньше.

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