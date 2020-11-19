Эксперт рассказал, когда в России начнется спад заболеваемости COVID

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, спад заболеваемости коронавирусной инфекции нового типа в России стоит ожидать к концу ноября и одновременно почти во всех регионах РФ. Выводы специалист сделал на основе статистического анализа по данным распространения COVID-19 в России.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», - рассказал Тавадян агентству РИА «Новости». Он уточнил, что тяжелой ситуация продолжает оставаться в Пермском крае, Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Республике Коми, Татарстане, Чувашии, Новгородской, Калининградской и Псковской областях, Карелии и Чечне.

При этом в 23 регионах России ситуация близка к выходу на плато, сообщил Тавадян. Речь идет о ХМАО-Югра и ЯНАО, добавил он. Самая благоприятная обстановка сложилась в Еврейской автономной области и Севастополе. «Удовлетворительной» можно назвать ситуацию с распространение ковид в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, пояснил эксперт.

В России за последние сутки выявлено 20 985 случаев заражения. Нарастающим итогом в стране насчитывается 1 991 998 инфицированных человек. Скончалось за сутки 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 34 387 пациентов. Число пациентов, успешно переборовших инфекцию, составляет 1 501 083 пациента. За последние сутки выписано 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии.