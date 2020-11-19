ЕС введет новые санкции против Лукашенко

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли договоренностей относительно введения санкций в отношении президент Белоруссии Александра Лукашенко. Поводом послужило то, что «Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом, и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась».

«Мы договорились сегодня подготовить следующий цикл санкций в ответ на жестокость, которую демонстрируют белорусские власти по отношению к народу. Эти санкции вновь затронут физлиц, но также организации, глав компаний», – заявил Боррель.

Европейский союз уже ввел два пакета санкций в отношении Лукашенко, его родственников и белорусских чиновников. ЕС заявил, что не признает итоги президентских выборов прошедших в Белоруссии 9 августа, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко получил более 80,1% голосов избирателей.