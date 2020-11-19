Евро впервые за семь лет обошёл доллар в глобальных платежах

Европейская валюта впервые с февраля 2013 года опередила доллар и вышла на первое место по доле в глобальных платежах.

Как передаёт Bloomberg, со ссылкой на данные SWIFT, в октябре 2020 года 37,82% всех денежных переводов, обслуживаемых системой, было проведено в единой валюте ЕС. На втором месте доллар (37,64%). На третьем – британский фунт (6,92%).

Таким образом, в октябре евро занял первое место в мире по доле во всех глобальных платежах, что произошло впервые более чем за семь лет. При этом использование американской валюты сократилось за год на 4,6 п.п.

Несмотря на то, что доллар утратил первое место в обслуживаемых SWIFT платежах, он продолжает быть лидером среди всех резервных мировых валют, являясь средством глобальных торговых расчётов.

Так, согласно отчёту Банка международных расчётов, около 50% всех трансграничных займов и международных облигаций номинировано в долларах. Кроме того, почти 85% всех транзакций на рынке Forex также проводится с американской валютой. Помимо этого, половина торговых счетов-фактур в мире выставляется в долларах.