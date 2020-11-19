Филипп Чижевский выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО) в рамках фестиваля «Другое пространство»

20 ноября 2020 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана примет участие в масштабном фестивальном марафоне: три концерта, каждый в одном отделении в рамках VII Международного фестиваля актуальной музыки «Другое пространство».

В программе премьерного вечера прозвучит «Концерт для фортепиано с оркестром» венгерского и австрийского композитора-авангардиста Дьёрдя Лигети, это монументальное сочинение по праву считается одним из самых значительных свидетельств трагической эпохи ХХ века. Лигети никогда не причислял себя к какому-либо направлению, он всегда искал свой собственный, индивидуальный стиль, и даже в почтенном возрасте не боялся испытывать нечто новое. Его творчество оказало влияние на Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова и многих других композиторов.

Также гости услышат произведения одних из самых экстравагантных композиторов двадцатого столетия Джачинто Шельси — Четыре пьесы для оркестра и Сергей Невского - 18 эпизодов для оркестра.

За дирижёрский пульт встанет дирижер Большого театра, художественный руководитель и дирижер ансамбля Questa Musica, лауреат «Золотой Маски», молодой, харизматичный маэстро Филипп Чижевский.

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/58

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru

О Фестивале «Другое пространство»

С 17 по 21 ноября в Московской филармонии пройдет VII Международный фестиваль «Другое пространство» – крупнейший в России форум современной музыки. Его главная цель – представить актуальную картину музыкального искусства ХХ–XXI вв., шедевры прошлых десятилетий и сочинения, которые создаются сегодня. С 2014 года фестиваль возглавляет один из самых востребованных дирижеров современности Владимир Юровский. Под его руководством форум вышел на новый уровень: в Москву приезжают крупнейшие европейские музыканты, а главное – фестиваль сформировал особое пространство для восприятия современного искусства. Комментарии ведущих и самих музыкантов создают уникальную атмосферу, выходящую за пределы концертных залов: в эти дни диалог слушателей с музыкой и друг с другом не прерывается, продолжаясь в течение всего фестиваля. Специальными гостями фестиваля станут музыканты легендарного французского Ensemble intercontemporain, основанного почти полвека назад дирижером и композитором Пьером Булезом, гуру европейского послевоенного авангарда.

Фестиваль «Другое пространство» проводится Московской филармонией с 2009 года, планомерно знакомя слушателей с шедеврами ХХ века и с музыкой, которая пишется в наши дни. В отличие от других фестивалей, также решающих эту задачу, «Другое пространство» сразу ориентировалось на широкую публику – постоянных посетителей филармонических концертов. Став в 2014 году художественным руководителем форума, дирижер Владимир Юровский сформировал программы IV, V и VI «Другого пространства», представив целый ряд шедевров и премьер; исполнения Симфонии Берио, «Групп» Штокхаузена, оперы-оратории «Эль Ниньо» Адамса, цикла «Акустические пространства» Гризе стали крупнейшими событиями российской музыкальной жизни.