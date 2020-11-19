Германия пригрозила Турции санкциями

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пообещал Турции введение санкций Евросоюза если Анкара не прекратить провокации в Восточном Средиземноморье.

Глава германской дипломатии указал на проблему Кипра и греческих островов, на шельф которых претендует Анкара. «Если в отношениях с Турцией не произойдут улучшения, я считаю, что этот вопрос, безусловно, снова сыграет роль на Европейском совете в декабре», – заявил Хайко Маас.

Летом 2020 года турецкие геологоразведочные суда вели работу в Средиземном море на шельфе греческих островов и на шельфе части Кипра, который входит в Евросоюз. Эти действия Анкары едва не привели к военному столкновению между турецкой армией и военной группировкой Греции и Франции. Затем ЕС заявил, что введет в отношении Турции санкции, если Анкара продолжит геологоразведочные работы возле греческих островов и Кипра. США так же призвали Турцию воздержаться от поиска газа в «спорных водах».