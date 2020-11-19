Вход/Регистрация Подписка

Инвесторам в Москве станет еще комфортнее

Москва, 19.11.2020
Власти Москвы презентовали механизмы для привлечения инвестиций, в рамках заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве. Бизнес, в свою очередь, высказал предложения по совершенствованию законодательства и инвестиционной стратегии, которые будут проработаны в ближайшее время. Взаимодействие города и бизнес-сообщества позволит создать в столице еще более благоприятный инвестклимат.

По словам модератора мероприятия, главы Департамента промышленности Александра Прохорова, стабильный рост инвестиций в городе – это заслуга, в том числе комплексной системы мер поддержки инвесторов. Сегодня в городе уже более 200 компаний получают различные льготы. Отдельное внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства, что позволило Москве с 2013 года заключить почти 250 ГЧП-контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей — это офсетные контракты, концессии, контракты жизненного-цикла.

В ходе встречи главный редактор журнала FDI Intelligence (основан Financial Times) Алекс Ирвин Хант отметил, что в Москве выбран верный путь по привлечению инвестиций. «Пандемия серьезно повлияла на экономики стран, поэтому сейчас важно максимально упросить процессы инвестирования, внедрять цифровые платформы. Кроме того, важно оказывать поддержку и после того, как инвесторы зашли на российский рынок - организовывать посещение площадок, инфраструктуры, поддерживать контакт с бизнесом и после инвестиций», - сказал он.

Город активно развивает социальную сферу, и недавно был объявлен конкурс на создание первого гериатрического центра по концессии. Предварительный этап открытого конкурса уже завершен. Объем инвестиций в проект - порядка 500 миллионов рублей. Потенциальный инвестор, Senior Group, в ближайшее время должен представить свое предложение о параметрах реализации проекта.

«Наша компания давно взаимодействует с городом, с 2010 года мы работаем с Департаментом инвестиционной и промышленной политики. Сейчас у нас три гериатрических центра мирового уровня, два из которых мы реализуем в Москве. Первый, на улице Селигерская, реализуется в рамках соглашения об инвестиционном приоритетном проекте (ИПП), а также мы подали заявку на участие в конкурсе на заключение концессии по созданию гериатрического центра на улице Багрицкого. И несмотря на то, что наш проект не такой крупный, как многие другие, город оценил его социальную значимость и оказал нам всевозможную поддержку», - сообщил в своем выступлении Алексей Сиднев из Senior Group. Поскольку не все концессии могут получить статус ИПП, он предложил Правительству Москвы рассмотреть возможность включать социально-важные концессионные проекты в механизмы ИПП, поскольку бизнесу важна поддержка, предоставляемая в рамках такого статуса.

По словам Александра Прохорова, обратная связь с бизнесом помогает вновить необходимые корректировки и оказывать поддержку куда более эффективно.

«По результатам общения с бизнес-сообществом и проведенного анализа в части получения спецстатуса было принято решение о сокращении требований к инвесторам (по численности персонала, по совпадению кодов деятельности в различных формах отчетности). В частности, мы на треть уменьшили количество документов, необходимых для получения специального статуса (дающего право на меры поддержки), а также скорректировали требования по расчету плотности застройки территорий промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков», -­ подчеркнул глава ведомства.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт
    Экономика Китая показывает едва ли не лучшие темпы восстановления от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако сквозь внешнюю красивую оболочку начинают просачиваться серьезные проблемы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама