Инвесторам в Москве станет еще комфортнее

По словам модератора мероприятия, главы Департамента промышленности Александра Прохорова, стабильный рост инвестиций в городе – это заслуга, в том числе комплексной системы мер поддержки инвесторов. Сегодня в городе уже более 200 компаний получают различные льготы. Отдельное внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства, что позволило Москве с 2013 года заключить почти 250 ГЧП-контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей — это офсетные контракты, концессии, контракты жизненного-цикла.

В ходе встречи главный редактор журнала FDI Intelligence (основан Financial Times) Алекс Ирвин Хант отметил, что в Москве выбран верный путь по привлечению инвестиций. «Пандемия серьезно повлияла на экономики стран, поэтому сейчас важно максимально упросить процессы инвестирования, внедрять цифровые платформы. Кроме того, важно оказывать поддержку и после того, как инвесторы зашли на российский рынок - организовывать посещение площадок, инфраструктуры, поддерживать контакт с бизнесом и после инвестиций», - сказал он.

Город активно развивает социальную сферу, и недавно был объявлен конкурс на создание первого гериатрического центра по концессии. Предварительный этап открытого конкурса уже завершен. Объем инвестиций в проект - порядка 500 миллионов рублей. Потенциальный инвестор, Senior Group, в ближайшее время должен представить свое предложение о параметрах реализации проекта.

«Наша компания давно взаимодействует с городом, с 2010 года мы работаем с Департаментом инвестиционной и промышленной политики. Сейчас у нас три гериатрических центра мирового уровня, два из которых мы реализуем в Москве. Первый, на улице Селигерская, реализуется в рамках соглашения об инвестиционном приоритетном проекте (ИПП), а также мы подали заявку на участие в конкурсе на заключение концессии по созданию гериатрического центра на улице Багрицкого. И несмотря на то, что наш проект не такой крупный, как многие другие, город оценил его социальную значимость и оказал нам всевозможную поддержку», - сообщил в своем выступлении Алексей Сиднев из Senior Group. Поскольку не все концессии могут получить статус ИПП, он предложил Правительству Москвы рассмотреть возможность включать социально-важные концессионные проекты в механизмы ИПП, поскольку бизнесу важна поддержка, предоставляемая в рамках такого статуса.

По словам Александра Прохорова, обратная связь с бизнесом помогает вновить необходимые корректировки и оказывать поддержку куда более эффективно.

«По результатам общения с бизнес-сообществом и проведенного анализа в части получения спецстатуса было принято решение о сокращении требований к инвесторам (по численности персонала, по совпадению кодов деятельности в различных формах отчетности). В частности, мы на треть уменьшили количество документов, необходимых для получения специального статуса (дающего право на меры поддержки), а также скорректировали требования по расчету плотности застройки территорий промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков», -­ подчеркнул глава ведомства.