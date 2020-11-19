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Пекин впервые опустил ниже ноля ставку по гособлигациям

Москва, 19.11.2020
#облигации
#Рост Китая
  • Пекин впервые опустил ниже ноля ставку по гособлигациям

EPA

Китай решил заработать на резком снижении ставок по облигациям, спровоцированном коронавирусной пандемией, и 18 ноября впервые продал облигации с отрицательными ставками. На аукцион были выставлены пятилетние облигации на 888 млн долларов со ставкой на 30 базисных пунктов, превышающих так называемую «среднюю своп ставку», т.е. фактически по ставке -0,15%.

Кроме этого, People's Bank of China предложил десятилетние облигации со ставкой 0,1% на 2,38 млрд долларов и 15-летние облигации по ставке 0,25% на 1,49 млрд долларов.

«Отрицательные ставки сейчас стали всеобщим глобальным трендом,- комментирует новость глава отдела долгов развивающихся рынков швейцарской финансовой компании Mirabaud Дэниель Морено.- Сейчас гособлигаций с отрицательными ставками на планете в общей сложности на 17 трлн долларов. Тенденция на подъеме. Думаю, эти цифры еще значительно вырастут».

Коронавирусная пандемия спровоцировала рекордное снижение процентных ставок по облигациям. Сейчас почти весь краткосрочный и среднесрочный долг стран членов еврозоны в облигациях с отрицательными ставками. Это значит, что инвесторы, покупая их, не получают доход, а платят эмитентам.

Пекин все последние годы совершенствует и развивает свои финансовые рынки. Важной частью этого процесса в Министерстве финансов КНР считают продажу государственных облигаций не только в юанях и долларах, но и в других валютах.

Первый аукцион по продаже гособлигаций с отрицательными ставками последовал за сообщениями об успешных испытаниях двух западных вакцин против коронавируса, вызвавших ралли на финансовых площадках, и о президентских выборах в США, на которых судя по всему победил Джо Байден. Кстати, избрание Байдена создает предпосылки для ослабления торговых противоречий между США и КНР и окончания торговой войны, от которой страдает вся планета.

Что касается дорабатывающей последние недели администрации Дональда Трампа, то она на прошлой неделе ввела против Китая новые санкции, запрещающие американским инвесторам покупать китайский долг, а также акции нескольких десятков китайских компаний.  

Кстати, год назад Пекин тоже впервые продал гособлигации в евро. В октябре уже этого года состоялся успешный аукцион по продаже гособлигаций в долларах США на 6 миллиардов.

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