Курс доллара обновил двухмесячный минимум

Российский рубль в среду открылся торгами вниз, однако в скором времени ситуация сменилась и нацвалюта начала укрепляться. При этом утром на Мосбирже наша валюта находилась на отметках 76,32 за доллар и 90,68 за евро. Но к 15:48 мск доллар рухнул к 75,72 руб. (минимум с 18 сентября), а евро – к 89,85 руб.

В дальнейшем рубль просел, растеряв около половины своего дневного преимущества, но в целом завершил очередную сессию на позитиве. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,92 (-30 коп.), курс евро – 90,16 (-29 коп.).

Таким образом, вчера в моменте пара доллар-рубль смогла обновить двухмесячный минимум, а пара евро-рубль – недельный, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем рынке. При этом мощную поддержку рублю вновь оказали мировые цены на «чёрное золото», которые накануне продолжили свой рост – вечером в среду контракты на нефть марки Brent торговались по 44,45 долл. за баррель (+1,6%).

На открытии четверга рубль снижается на 9 коп. и к доллару (76,14 руб.) и к евро (90,27 руб.).

Как напомнил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», утром глобальные фондовые индикаторы испытали резкое снижение, нефть также находилась под заметным давлением. Однако после старта сессии на Мосбирже этот провал оперативно выкупили.

При этом, по мнению эксперта, отрицательным фактором для динамики курса рубля остаются высокие цифры новых заболевших коронавирусом COVID-19 в мире.

«Также продолжает сохраняется неопределенность с американскими выборами на фоне нежелания действующего главы Белого дома Дональда Трампа признавать свое поражение. Всё это вряд ли позволит рубль в краткосрочной перспективе солидно укрепиться, но и никакого обвала в обеих парах мы не ждём», – предположил Бабин.

Артём Тузов ИК «УНИВЕР Капитал» связывает вечерние проседание национальной валюты к доллару и евро с небольшим сокращением интереса глобальных игроков к риску. Впрочем, как считает он, относительно дорогая нефть не позволит рублю в паре с долларом уйти ниже показателей 76,00-77,00.

«В паре же евро-рубль предполагаемый диапазон на ближайшую перспективу 90,50-91,50», – прогнозирует Тузов.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами», отметил, что сейчас американская валюта не привлекает инвесторов своим защитным статусом, поэтому она пятую сессию подряд остаётся под сильным давлением. В свою очередь рубль, как почти все остальные валюты ЕМ вызывают интерес глобальных игроков.

«Благодаря этому пара доллар-рубль смогла уже подобраться к 75,50. Но, как мы считаем, дальше этой отметки пробиться не получится, так как нисходящий импульс может получить развитие и привести рубль к новым высотам, что, по крайней мере сейчас, маловероятно», – считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что однозначно говорить о том, что у рубля в дальнейшем всё также будет гладко, нельзя.

«Курс нацвалюты на перспективу месяца-двух во многом зависит от настроений на мировых торговых площадках, которые формируются из статистики по новым заболевшим COVID-19 и новостей об антиковидных вакцинах, судьба которых пока не определена. В этой связи мы не видим шансов на продолжение дальнейшего роста рубля, хотя и нынешние уровни очень привлекательны для фиксации прибыли», — резюмировал Коган.

Между тем покупки рубля кажутся крайне привлекательными для экспертов Goldman Sachs. Авторитетный инвестиционный банк ждёт опережающей динамики от активов EМ в следующем году и, прежде всего, от российской валюты.

«Развивающиеся рынки могут показать опережающую динамику в 2021 году из-за уверенного восстановления экономики и отыграть шок, вызванный коронавирусным кризисом», – заявили в Goldman Sachs.

Эксперты инвестбанка убеждены, что активы EM в следующем году перейдут от устойчивости к опережающей динамике.

«Наше мнение основано на углублении циклического восстановления, даже несмотря на то, что политика мировых регуляторов остаётся чрезвычайно стимулирующей. Мы рекомендуем инвесторам занимать проциклические позиции с приближением конца года вместо того, чтобы ждать более явного улучшения экономических данных», – подчеркнули они.

Прогнозы на ближайшие 12 месяцев, как отметили в Goldman Sachs, указывают на существенный потенциал роста основных индексов развивающихся стран за счёт сужения премий и отдачи от валют.

«В сегменте валют ЕМ мы предпочитаем среди прочих лонги в рубле, которые представляются нам привлекательными после того, как в валюте РФ была учтена премия за политический риск», – резюмировали эксперты Goldman Sachs.