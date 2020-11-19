Макрон призвал защитить культурное наследие Нагорного Карабаха

Президент Франции в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
В ходе переговоров обсуждалось соглашение о прекращении боевых действий, заключенное 9 ноября, защита мирного населения Нагорного Карабаха и возвращение беженцев в регион.
Кроме того, Макрон заявил о готовности оказать гуманитарную помощи для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха.