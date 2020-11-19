МИД РФ призвал Германию раскрыть материалы по делу Навального

Российское внешнеполитическое ведомство призывает Германию предоставить материалы, которые касаются произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, а также предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Россия требует, чтобы Берлин предоставил Москве в ответ на её запросы «нормальный, а не вымаранный документ», передаёт РИА Новости.

«В тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, замазана чёрным маркером вся фактура, которая и представляет ценность. Всё что мы получили – это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация», – резюмировала Захарова.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Пилоты лайнера приняли решение приземлиться в аэропорту Омска. Как позже заявили немецкие врачи, это спасло Навальному жизнь.

Оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где омские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, а поставили ему диагноз нарушение обмена веществ. После того, как оппозиционера перевезли в Германию, токсикологи берлинской клиники заявили, что обнаружили в его анализах остатки боевого отравляющего вещества «Новичок».