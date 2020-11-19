Минздрав США заявил об отказе работать с Байденом

Министерство здравоохранения США отказалось работать с командой Джо Байдена до тех пор пока победу кандидата официально не признает Управление общих служб (GSA), сообщает CNN, ссылаясь на главу ведомства Алекса Азара.

«Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит победителя, мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку», - пояснил позицию службы Азар. Он уточнил, что в этом плане они намерены следовать «руководящим принципам».

Накануне отказался признать лидерство Байдена руководитель GSA Эмили Мерфи, сообщает газета Politico. При этом о начале передачи власти на следующей неделе заявил Рон Клайн, который предположительно станет руководителем аппарата Белого дома при новом президенте.

3 ноября в США прошли выборы президента страны, вскоре ведущие американские СМИ заявили о победе демократа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. При этом действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе и намерен отстаивать данный факт в суде.