Названы близкие к выходу на плато по заболевшим COVID-19 регионы России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, проанализировав данные официальной статистики федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, назвал регионы России, которые наиболее близко подошли к выходу на плато по заболеванию коронавирусом.

Как подчеркнул специалист, в большинстве регионов страны ситуация с ежедневным приростом числа заболевших стабилизировалась, а в 23 – ситуация близка к выходу на плато, передаёт РИА Новости.

«Это ЕАО, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская, Амурская, Орловская, Архангельская, Оренбургская, Смоленская, Ростовская, Липецкая, Воронежская и Новосибирская области, а также республики Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия, Камчатка, Красноярский край, Севастополь, ХМАО и ЯНАО», – рассказал Тавадян.



При этом он назвал и регионы с наиболее тяжёлой ситуаций, где выход на плато будет более поздним. Это Санкт-Петербург, Крыму, Республики Коми, Татарстан и Чечня, а также Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области, Пермский край, Чувашия и Карелия.

Напомним, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 23 610 новых заболевших, что стало новым максимумом за всё время пандемии.

Всего к утру 19 ноября общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 2 млн россиян (2 015 608). За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 526 656 (+25 573) человек, активных случаев – 454 102 (-2426). Жертвами коронавируса в стране стали 34 850 – 463 за последние сутки, что также самый высокий показатель в стране с момента начала эпидемии.

В антирейтинге новых заболевших за сутки лидирует Москва – 6 438. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2312), Подмосковье (+880), Нижегородская область (+441) и Свердловская область (+369).