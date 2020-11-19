Нефть теряет позиции из-за роста новых случаев COVID

Утром 19 ноября мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику из-за заявлений ВОЗ по росту новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Новости усилили опасения трейдеров за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в январе потеряла в цене 0,25%, достигнув отметки в $44,23 за баррель. Сорт WTI с поставками в январе подешевел на 0,55% — до $41,78 за баррель, фьючерсы на декабрь также подешевели на 0,55%, до $41,59 за баррель.

Основным фактором давления на нефтяной рынок остается пандемия коронавирусной инфекции, несмотря на оптимизм, вызванный новостями об эффективности вакцины от коронавируса. Статистика заражений вновь усилила опасения за спрос после заявления ряда стран о рекордном приросте случаев заражения. О росте заболевших сообщает Япония, а в США за последние сутки выявлено более 160 тысяч зараженных, а всего с начала пандемии в стране заболели почти 11,5 миллиона человек. В ряде штатов вводятся новые меры: Нью-Йорк сообщил о закрытии с 19 ноября государственных школ.