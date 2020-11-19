ОАЭ рассматривают возможность выхода из ОПЕК+

Некоторые высокопоставленные представители Объединенных Арабских Эмиратов в частном порядке рассматривают возможность выхода из альянса, поставив под сомнение выгоду для государства от участия в альянсе, пишет агентство Bloomberg. Помимо этого, ОАЭ продолжают нагнетать напряженность в отношениях с партнерами по ОПЕК+, добавляет СМИ.

«ОАЭ открыто не заявили о спорах по поводу их членства, не говоря о выходе», - пишет автор материала. Он добавляет, что тема выхода из ОПЕК+ поднималась на условиях анонимности в частной беседе высокопоставленных представителей страны с журналистами. Однако диалог был построен таким образом, добавляет журналист, чтобы оставалось пространство «для маневра, на случай если позднее захотят отказаться от этих слов»,

Bloomberg также отмечает, что подобная стратегия поведения третьего после Саудовской Аравии и Ирака игрока альянса необычна и ранее ОАЭ «не шли на открытые стычки, предпочитая решать «спорные вопросы в спокойной обстановке за закрытыми дверями». Эксперты предполагают, что причиной столь резкой смены поведения могут стать растущие противоречия между Абу-Даби и Эр-Риядом, а также недовольство ОАЭ распределением квот, которые по их мнению были несправедливо распределены.