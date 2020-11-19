Попова призвала граждан избегать общественных мест

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканале «Россия 1» заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19. При этом Попова отметила отсутствие «взрывного роста заболеваемости» и заявила об отсутствии необходимости вводить локдаун.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», — сказала главный санитарный врач страны.

За последние сутки число инфицированных коронавирусом установило антирекорд – 23 610 случаев (днем ранее это число составило 20 985 человек). Всего за время пандемии число инфицированных в России составило 2 015 608 человек, а 34 850 умерло.