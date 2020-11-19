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Прогноз погоды: синоптики рассказали о необычной погоде в декабре

Москва, 19.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о необычной погоде в декабре

Панов Алексей/Фотохроника ТАСС

Как утверждают синоптики, вероятность долгосрочных прогнозов составляет не более 50%. Поэтому сейчас, когда ещё даже стартовала последняя декада ноября, точно сказать, какая климатическая обстановка нас ждёт в декабре, невозможно.

Однако метеорологии рискнули и проанализировав данные за последние годы, а также развитие погодной ситуации, которая складывается сейчас, предположили, что на большей части территории Русской равнины декабрь будет неожиданно тёплым. И что самое удивительное, не только на юге страны.

В частности, очень комфортная погода установится в начале зимы даже в таких традиционно суровых регионах, как Сибирь, Урал и Дальний Восток. Так, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, выше климатической нормы температурный фон прогнозируется в декабре на Камчатке и в Калыме, в восточной части Якутии и на Среднем Урале, в Красноярском крае и Приморье, в Хабаровском крае и Амурской области.

При этом в Ленинградской области, в центральных регионах России, в автономных округах Западной Сибири, на Сахалине, в Чукотке, и севере Камчатки выпадает большое количество осадков.

А вот на юге страны, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской области, в Крыму, на Северном Кавказе и в Ставрополье возможен дефицит осадков.

В Москве декабрь, по прогнозу синоптиков, ожидается непривычно тёплым. Пока специалисты предполагают, что температура превысит норму примерно на 1 градус, но даже в таких условиях долгожданный снег всё-таки порадует жителей и гостей столицы. К концу года снежный покров достигнет здесь 19 см.

Правда, зимние осадки могут омрачиться небольшими дождями, но в целом ситуация вполне предсказуемая и уже привычная для последних лет. В новогоднюю ночь синоптики обещают москвичам минус 5-10, днём 31 декабря – минус 5.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Росгидромета, по-настоящему зимняя климатическая обстановка со стабильными отрицательными показателями температуры воздуха, осадками в виде снега и устойчивым снежным покровом установится в Москве ориентировочно в период с 25 по 30 ноября.

В частности, руководитель ситуационного центра этой федеральной службы Юрий Варакин, обещает, что в последние дни календарной осени погода в столице станет зимней. Столбики термометров опустятся до минус 3-5, поэтому снег может пролежать на почве, как минимум до конца первой декады декабря, так как в Росгидромете не исключают, что в начале календарной зимы возможны ещё периоды оттепели.

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