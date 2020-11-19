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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство сим-карт около 130 млн рублей

Москва, 19.11.2020

Компания «Исткомпис Рус» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» и планирует вложить в развитие производства сим-карт на территории ОЭЗ 126,7 млн рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Исткомпис Рус» ежегодно поставляет крупнейшим операторам связи в России, странах СНГ, а также в Германии и Эстонии около 50 млн сим-карт. Компания работает в партнерстве с головной организацией – мировым производителем сим-карт Eastcompeace Technology Co Ltd.

«В начале 2021 года компания начнет капитальное строительство объекта площадью 1700 квадратных метров, в котором разместится производственный комплекс, лабораторные и офисные помещения. Статус резидента позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое производство. Новый резидент вложит в проект 126,7 млн рублей. С запуском производства в 2022 году будет создано более 50 высокотехнологичных рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

Помимо производства традиционных сим-карт, компания займется созданием платформы для загрузки виртуальных сим-карт. «Компания первой на российском рынке занялась разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт. Они позволяют удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу, и не посещать салоны связи, чтобы подключиться к услугам мобильного оператора. При выезде за границу также можно настроить подписку онлайн», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также компания планирует начать выпуск банковских карт по новой для рынка технологии кастомизации контактной площадки – чипа. Сейчас в особой экономической зоне «Технополис «Москва» работают девять резидентов, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями, с общей численностью сотрудников более 480 человек, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Инструменты поддержки резидентов ОЭЗ позволяют создавать условия для формирования комфортной бизнес-среды для IT сферы. Благодаря своему статусу резиденты получают возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, уплачивают налог на прибыль по сниженной ставке и пользуются режимом свободной таможенной зоны», – рассказал он.

По расчетам компании статус резидента технополиса позволит экономить порядка 7,5 млн рублей в год.

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