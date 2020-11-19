Россиян предупредили об опасности пользования антисептиком после мытья рук

Заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова предупредила об опасности пользования антисептиком после мытья рук.

Как пояснила специалист, цель гигиены рук – не сделать их стерильными, а удалить лишние загрязнения и снизить количество микробов до той дозы, которая не будет опасна для человека.

Сейчас же, в условиях пандемии, антисептики, которые помогают бороться с инфекциями, вошли в жизнь каждого человека. Но многие пользуются этими средствами бесконтрольно, что опасно для здоровья, пишет «Российская газета».

В частности, как отметила Ольга Ершова, некоторые вначале моют руки с мылом, после чего обрабатывают их санитайзерами. При этом эксперт обратила внимание, что у медицинских работников, которые часто проводят такую процедуру, быстро формируется контактный дерматит, а также трещины на руках.

«Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика, кисти рук получают агрессивное воздействие на липидный кожный слой. При этом а вода способствует его вымыванию. Поэтому люди, которые вначале помыли руки, а потом обработали их санизайзером, чувствуют жжение, это плохой сигнал», – пояснила Ершова.

В этой связи специалист рекомендует разделять процедуры.

«Когда нужно вымыть руки, не применяйте антисептик. Но если в середине дня или после взаимодействия с подозрительной поверхностью, возникала необходимость в дезинфекции, используйте только антисептик, в составе которого должен быть не только спирт, но и увлажняющие кожу вещества», – резюмировала доктор медицинских наук.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, которое провёл медицинский центр Rigshospitalet Дании, медицинская маска сама по себе не обеспечивает эффективную защиту человека от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Исследование не подтверждает ожидавшееся 50% снижение вероятности заражения у использовавших маски и свидетельствует о более скромной степени защиты – на уровне 15-20%», – говорится в пресс-релизе медцентра.

Более того, исследователи не исключили тот факт, что маска вообще не защищает от возможного заражения. Помимо этого, учёные отметили, что не доказана польза маски в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции.

Напомним, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 23 610 новых заболевших, что стало новым максимумом за всё время пандемии.

Всего к утру 19 ноября общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 2 млн россиян (2 015 608). За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 526 656 (+25 573) человек, активных случаев – 454 102 (-2426). Жертвами коронавируса в стране стали 34 850 – 463 за последние сутки, что также самый высокий показатель в стране с момента начала эпидемии.