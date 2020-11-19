Рубль может стать «идеей года»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому эксперты ждут укрепления рубля относительно доллара на 4-15% до 2024 года включительно — в зависимости от сценария развития событий. Так, в этом году агентство курс российской валюты в среднем может составить 72,6 руб. за доллар, а в 2024 году — 62,4-69,7 за доллар.

Укрепление рубля произойдет благодаря постепенному восстановлению спроса на основные товары, экспортируемые российскими производителями, а также снижению внешней оценки риска вложений в активы в развивающихся странах, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

«Во всех трех сценариях прогноза в среднесрочном периоде происходит укрепление рубля по сравнению с уровнями валютного курса середины ноября 2020 года (на 4-15%)», — отмечается в материале.

Также в агентстве ожидают, что рост ВВП в реальном выражении может составить более чем 3,5% в 2021 году за счет меньшей жесткости ограничений, вводимых во время новых волн COVID-19, что приведет к росту сектора услуг, спад в котором объясняет 60-70% общего снижения деловой активности 2020 года. После 2023 года потенциал экономического роста на протяжении нескольких лет будет близок к 2% или даже немного превысит данный уровень — благодаря дополнительному вкладу численности рабочей силы, отмечают в агентстве.

Прогноз увеличения курса рубля относительно доллара связан с позитивными ожиданиями относительно ситуации с коронавирусом, ростом спроса на нефтепродукты в в мире при одновременном сохранении количественного смягчения со стороны американских регуляторов, поясняет основатель Talkbank Михаил Попов. Денежная масса доллара будет нарастать, и курс доллара относительно других валют будет снижаться, в том числе относительно рубля, что позволит рублю вырасти. Но при этом не учитываются негативные факторы, такие как структурные нарушения в связи с остановкой деятельности в течение 2020 года, считает он.

Рубль выглядит перепроданным и действительно обладает потенциалом к укреплению как на горизонте до конца этого года, так и в 2021-м, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Но на более длительном горизонте качество всех прогнозов существенно падает, что хорошо продемонстрировал уходящий 2020 год.

Несмотря на снижение нефтяной зависимости (предполагается, что нефтегазовые доходы сформируют только 32-34% всех доходов), цена на нефть остается ключевым параметром российской экономики, отмечает он. По крайней мере, до тех пор, пока экономика не перейдет на траекторию роста и ненефтегазовые доходы не станут надежной опорой для госфинансов, при наличии которой не потребуется, скажем, пересмотра налоговых льгот для нефтяной отрасли, что произошло в этом году.

Аналитики АКРА, как и все остальные, кто пытается определить справедливую стоимость рубля, также отталкиваются от договоренностей ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, говорит аналитик. Восстановление альянса России и Саудовской Аравии в апреле стало переломным моментом для восстановления подорванного доверия. С тех пор котировки марки Brent выросли более чем вдвое и остаются выше 45 долл./барр. Рынок видит решительность участников соглашения поддерживать баланс спроса и предложения, о чем свидетельствуют и последние новости. Вопреки предыдущим условиям, страны ОПЕК+ готовы не только отложить плановое повышение добычи на 3-6 месяцев, но и рассмотреть вариант дополнительных сокращений.

Нефтепроизводители «покупают время», рассчитывая на то, что после начала массовой вакцинации, которая в целом в мире может начаться во втором квартале 2021 года и связанной с ней возвратом экономики к доковидным условиям схожий тренд продемонстрирует и потребление энергоносителей. На это может уйти от двух до трех-четырех лет. Цена, комфортная для покупателей и продавцов может находиться в диапазоне 50-70 долларов. Взяв цену нефти в рублях и консервативные 50 долларов, получим оценку доллара в 70 руб., на 8% ниже сложившихся уровней, подсчитал Михаил Коган.

Важным аргументом здесь выступает также потоки капитала, полагает эксперт. Их роль в условиях сокращения профицита текущего счета платежного баланса существенно возросла и стала причиной перехода рубля в аутсайдеры в этом году. Зарубежные инвесторы сокращали позиции в рублевых активах, опасаясь введения США «адских санкций» против России, которые затронут госбанки и ОФЗ. Джо Байден действительно сменит Трампа, но сокрушительной победы демократов над оппонентами не случилось. В Сенате сложился как минимум паритет, в палате представителей преимущество демократов стало менее весомым. Одобрение непростых законопроектов, скорее всего, будет «тонуть» в дебатах. К тому же Байдену нужно будет с начала решить вопрос о договоре СНВ-3. Иными словами, восприятие санкционных рисков уже не столь острое, как до выборов президента США.

Победа кандидата от демократов, не настроенного на протекционизм как Трамп, вкупе с новостями о вакцине и готовностью ФРС фактически и дальше монетизировать госдолг США, создали предпосылки для ослабления доллара. К примеру, в Citibank, ждут девальвации американской валюты на 20%, отмечает эксперт, что само по себе может вызвать рост курса рубля. Инвесторы начинают перепозиционироваться в сторону валют стран с развивающейся экономикой. Это нашло отражение в динамике рублевых активов. Можно допускать, что рубль, российские акции и облигации могут вновь стать «идеей года», как это уже было в 2016-м году.