Стоимость недостроя приблизилась к триллиону

В условиях кризиса на первое место выходит оптимизация расходов. Какие-то статьи пересматриваются, иные и урезаются. Расчет делается на то, что «ужавшись» сегодня можно будет получить больше в будущем. Но на фоне всех этих мер пустыми глазами не застекленных окон в это самое будущее смотрит пресловутый российский недострой.
Объекты незавершенного строительства разбросаны по всей стране. Счетная палата уже не первый год бьет тревогу, ведь это деньги налогоплательщиков, рассыпающиеся в прах на заброшенных стройках. Аудиторы заявляют: реализуемые на федеральном и региональном уровнях меры к принципиальному изменению ситуации так и не привели.
Всего на строительство объектов за счет бюджета (таковых насчиталось 76,6 тысяч) по состоянию на 1 января 2020 года было направлено 5,094 трлн рублей. Естественно, в категорию «объекты незавершенного строительства» попали и текущие стройки, где все идет по плану. Но среди них хватает и проблемных объектов. Так объектов, чье возведение приостановлено или законсервировано, называемых «брошенными» по итогам 2019 года выросло до 4,3 тысяч. А общее число «долгостроя» (так называют объекты, строящиеся более 5 лет) выросло до 3,4 тысяч. А вложено в них было 875,563 млрд рублей.
Естественно, первое, что отслеживает Счетная палата, это движение финансовых потоков. А в случае с ОНС они иногда бывают довольно запутанными.
Речь идет, в частности, о Федеральной адресной инвестиционной программе. Оказывается, ее порядок формирования на следующий финансовый год позволяет вносить новые объекты капитального строительства при наличии ОНС, не обеспеченных финансированием в очередном финансовом году, но ранее финансируемых в рамках ФАИП.
Слепые пятна в работе системы позволяют до бесконечности переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию. И при этом – тратить деньги на «такие же, но другие» объекты.
«Отсутствие эффективной системы по учету, оценке ОНС и контролю за вовлечением таких объектов в хозяйственный оборот создает условия, при которых соответствующими федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются решения о строительстве новых объектов, аналогичных тем, по которым строительство не закончено, без оценки возможности завершения строительства таких объектов», – отмечают в СП.
Экс-министр строительства Владимир Якушев, выступая на онлайн-конференции «Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов» в рамках Форума стратегов-2020» описал несколько иную ситуацию: «Хочу отметить, что на данный момент мы получили такой объем незавершенки еще и потому, что субъекты Российской Федерации не получали полное финансирование в рамках ФАИП. Сначала регионам выделяли средства, благодаря которым можно было начать строительство, а потом, при формировании федерального бюджета на следующие годы, про них просто забывали, и денег регионы не получали».
Однако по словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, не нужно складывать все в одну корзину. «Что касается федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), то большая часть объектов незавершенного строительства реализовывалась в рамках других, отличных от нее механизмов. В первую очередь это применимо к объектам региональной и муниципальной собственности», – поясняет он, добавляя, что ежегодно в ФАИП включается не больше 100–150 новых объектов, а остальные переходящими (ранее уже реализуемыми в рамках программы).
При этом в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, по словам Назарова, в эксплуатацию ежегодно вводится 200–300 объектов. И конкретно Минэкономразвития регулярно проверяет как реализуются проекты, в том числе и отстающие по срокам, заявил замглавы ведомства.
«Таким образом, ФАИП является единственным действенным инструментом, позволяющим не «плодить» новые брошенные объекты, учитывая предусмотренные законодательством механизмы принятия решений о выделении средств на капитальные вложения и механизмы контроля за их эффективным использованием», – подчеркнул Назаров.
Одна из ключевых причин того, что решение проблемы с ОНС превратилось в классический долгострой, в том, что по всей строгости закона спросить за эти объекты нельзя. Просто потому что соответствующего закона нет. Ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в других нормативно-правовых актах нет понятия «незавершенное строительство». Ну а на нет и объектов нет.
«На мой взгляд, без закона мы не обойдемся, нам нужен закон, так как существует слишком много пробелов, которые пытались закрыть нормативными правовыми актами, но это не получается», – комментирует ситуацию председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Как отмечают в Счетной Палате,сейчас даже нет критериев принятия решения о способе вовлечения в хозяйственный оборот ОНС (завершение строительства, консервация, списание и снос, иные способы).
«В реестре федерального имущества подлежат учету объекты, признанные ОНС и прошедшие регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости. До момента регистрации в Едином государственном реестре недвижимости такие объекты являются капитальными вложениями и не подлежат учету в реестре федерального имущества», – поясняют в контрольном ведомстве, добавляя, что критерии, определяющие, какие объекты незавершенного строительства все-таки могут быть зарегистрированы, как недвижимость, тоже отсутствуют. Не предусмотрены ни степень готовности от общего объема строительства, ни необходимость вовлечения в хозяйственный оборот.
Более того, спрашивать за «долгострой» и брошенные объекты сейчас еще и не с кого: на федеральном уровне за решение проблем незавершенного строительства по факту ни одно ведомство полностью не отвечает. Да, к решению проблем привлекли и Минстрой, и Минэкономразвития, и Минфин. Но кого-то одного, кто соберет в одну руку концы всех нитей – нет.
Конечно, нельзя сказать, что на недостроенные объекты просто махнули рукой, решив, что «проще новое построить». Сейчас по всей стране идет оцифровка объектов ОНС. Потом, как пояснил Владимир Якушев, будут приниматься решения о дальнейшем их использовании.
Минфину и Минэкономразвития предстоит разобраться с финансовой стороной вопроса: кому и как будут выделяться деньги. При этом что-то, видимо, придется изобретать на ходу, ведь, напомню, критериев и нормативов по большинству вопросов нет.
Минстрой, в свою очередь, будет оценивать весь этот недострой с технической точки зрения, разобраться с проектно-сметной документацией. Правда, экс-глава ведомства все-таки полагал, что что-то проще будет снести.
«Только когда будут определены денежные затраты и технология экономической эффективности, можно принимать решение о том, что выгоднее будет сделать с объектом незавершенного строительства: достраивать или строить новый. Хочу отметить, что технологии строительства ушли далеко вперед и некоторые объекты лучше построить заново, несмотря на то что финансово его выгоднее достроить», – рассуждал Якушев. Однако у его преемника может быть и другая позиция.
Но пока ведомства определяются с отдельными позициями, Счетная палата настаивает на том, что нужно выбрать того, кто же все-таки приведет все это к общему знаменателю. И дать ему в руки подходящие инструменты в виде адекватных нормативных актов и законов. Иначе деньги налогоплательщиков так и будут уходить на стройки, которым не суждено стать чем-то большим.