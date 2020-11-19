США дали Украине 4 млн долларов на охрану Азовского моря

Посольство США в Киеве заявило, что Вашингтон предоставил Киеву 4 млн. долларов для «сдерживания агрессии» в Азовском море.

«Помощь там, где она необходима: Соединенные Штаты по линии программы EXBS (программы по экспортному контролю и безопасности границ – Эксперт) анонсировали выделении 4 млн долларов помощи морской гвардии Украины в Мариуполе и Бердянске. Новое оборудование дадут морской гвардии возможность круглосуточно реагировать на агрессию на Азовском море», – сказано в твиттере посольства США на Украине.