Трамп: мои юристы расскажут о пути к победе на выборах

Спустя более чем две недели после американских выборов и несмотря на то, что Джо Байден уже давно объявил себя их победителем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и не думает сдаваться.

В частности, сегодня он заявил, что его вскоре расскажут о «пути к победе» на выборах. Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter.

«Мои юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и реальному пути к победе. Всё очень хорошо становится на свои места», – подчеркнул Трамп, добавив, что пресс-конференция состоится в четверг в 12:00 по местному времени (в 20.00 мск).

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения США отказалось работать с командой Джо Байдена до тех пор, пока победу кандидата официально не признает Управление общих служб (GSA).

«Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит победителя, мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку», - пояснил позицию ведомство его глава Алекс Азара.

Он также уточнил, что в этом плане они намерены следовать «руководящим принципам».

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента страны, вскоре ведущие американские СМИ заявили о победе демократа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. При этом действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе и намерен отстаивать данный факт в суде.