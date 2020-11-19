Ученые рассказали о необычном свойстве прививки от гриппа

Прививка от гриппа способна снизить риск летальных исходов из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, говорится в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации.

В ходе исследования были изучены истории болезни более чем 237 тысяч человек, на основании чего медики пришли к выводу, что процент смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые были вакцинированы от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми больными, которые не получили прививку.

Помимо этого исследование показало, что пациенты, получившие прививку от гриппа, имели на 13% меньший риск столкнуться с болезнью сердца. Также исследователи выяснили, что вакцина на 28% снижает и риски смерти от других заболеваний.

Ранее в ВОЗ сообщили, что прививка от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции нового типа, однако, специалисты организации заявили, что настоятельно рекомендуют, несмотря на это, прививаться от гриппа.