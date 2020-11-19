В Дании назвали медицинские маски «малоэффективным средством» против COVID

Медицинская маска сама по себе не обеспечивает эффективную защиту человека от заражения новой коронавирусной инфекцией, говорится в исследовании, которое провел медицинский центр Rigshospitalet Дании. Уточняется, что изучение эффективности медицинских масок стартовало в марте-апреле текущего года, когда ношение масок не являлось обязательным.

В эксперименте приняло участие более 6 тыс. человек, часть которых использовали маски, другая оставалась без защиты. Анализ полученных данных показал, что из испытуемых, которые не пользовались масками, заразился 2,1%, а среди тех, кто ходил в масках инфекцию подхватил 1,8%. На данных по столь незначительной разнице учеными был сделан вывод, что ношение масок не является средством гарантированной защиты от вирусов.

«Исследование не подтверждает ожидавшееся 50-процентное снижение вероятности заражения у использовавших маски и свидетельствует о более скромной степени защиты - на уровне 15-20%», - сообщается в пресс-релизе медцентра.

Более того исследователи, не исключили тот факт, что маска вообще не защищает от возможного заражения. Помимо этого, ученые сообщили, что не доказана и польза маски в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции.