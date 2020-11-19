Вход/Регистрация Подписка

В Кремле поддержали ограничения для Twitter и YouTube из-за цензуры

Москва, 19.11.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим. По словам представителя Кремля, факты дискриминационных действий в отношении российских клиентов действительно имеют место, передаёт ТАСС.

Как напомнил Пескова, это происходит все последние недели и месяцы. При этом он признал, что в Кремле пока не сформировали окончательную позицию, какие ограничения надо вводить: ограничиться штрафами или блокировать эти ресурсы для борьбы с цензурой против российских СМИ.

«В любом случае, конечно же, этому нужно противодействовать», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее в нижнюю палату российского парламента был внесён законопроект о санкциях в отношении зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ. В частности, предлагается блокировать такие ресурсы, а также замедлять им трафик. Кроме того, речь идёт штрафных санкциях за неисполнение требований Роскомнадзора.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт
    Экономика Китая показывает едва ли не лучшие темпы восстановления от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако сквозь внешнюю красивую оболочку начинают просачиваться серьезные проблемы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама