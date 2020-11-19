В Кремле поддержали ограничения для Twitter и YouTube из-за цензуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим. По словам представителя Кремля, факты дискриминационных действий в отношении российских клиентов действительно имеют место, передаёт ТАСС.

Как напомнил Пескова, это происходит все последние недели и месяцы. При этом он признал, что в Кремле пока не сформировали окончательную позицию, какие ограничения надо вводить: ограничиться штрафами или блокировать эти ресурсы для борьбы с цензурой против российских СМИ.

«В любом случае, конечно же, этому нужно противодействовать», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее в нижнюю палату российского парламента был внесён законопроект о санкциях в отношении зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ. В частности, предлагается блокировать такие ресурсы, а также замедлять им трафик. Кроме того, речь идёт штрафных санкциях за неисполнение требований Роскомнадзора.