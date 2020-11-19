В Кремле рассказали, планирует ли Путин выступить с обращением к нации из-за COVID-19

Руководитель пресс-службы президента РФ рассказал журналистам, планирует ли российский лидер Владимир Путин выступить с обращением к нации из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, как он это делал весной. По словам представителя Кремля, пока такой информации у него нет, передаёт агентство «Интерфакс».

«Что касается обращения к нации, то президент России это делает по мере того, как возникает необходимость, – пояснил Песков. – Сейчас каких-то отдельных обращений не планируется. По крайней мере, такой информации у меня нет».

При этом пресс-секретарь главы государства, напомнил, что в среду, 18 ноября, Путин провёл совещание с Кабинетом министров, посвященное теме коронавируса, которое было публичным.

«Поэтому в настоящее время необходимости в каких-то дополнительных выступлениях нет», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, проанализировав данные официальной статистики федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, назвал регионы России, которые наиболее близко подошли к выходу на плато по заболеванию коронавирусом.

Напомним, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 23 610 новых заболевших, что стало новым максимумом за всё время пандемии.

Всего к утру 19 ноября общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 2 млн россиян (2 015 608). За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 526 656 (+25 573) человек, активных случаев – 454 102 (-2426). Жертвами коронавируса в стране стали 34 850 – 463 за последние сутки, что также самый высокий показатель в стране с момента начала эпидемии.

В антирейтинге новых заболевших за сутки лидирует Москва – 6 438. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2312), Подмосковье (+880), Нижегородская область (+441) и Свердловская область (+369).

Вторая волна коронавируса стала накрывать Россию в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.