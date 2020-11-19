В Петербурге вводятся новые ограничения из-за COVID

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 ноября утвердил новые ограничительные меры в городе, направленные на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Чиновник внес соответствующие изменения в постановление, устанавливающие меры борьбы с распространением COVID.

Начиная с 19 ноября, приостанавливается работа всех предприятий общественного питания. На крытые и открытые катки разрешен доступ не более 1 человека на 10 кв. м., на крытые катки запрещен доступ более 30 человек одновременно.

С 1 декабря в театрах, кинотеатрах и концертных залах допускается заполняемость более 25% от общего числа зрительских мест. Исключение сделано для мероприятий, на которые по данным на 18 ноября уже проданы билеты. По новым правилам будут работать и детские игровые комнаты при предприятиях общественного питания.

Напомним, власти северной столицы уже ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также запретили работу баров, кафе и ресторанов в период с 23:00 до 6:00. Работодателям было рекомендовано, перевести сотрудников на удаленную работу, до середины января приостановлено проведение мероприятий численностью более 50 человек в помещениях и на открытом воздухе.