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VII Международный Рождественский фестиваль «АДВЕНТ»

Москва, 19.11.2020
29 ноября – 20 декабря 2020 года // Благотворительный фонд Collegium Musicum в седьмой раз проведет Международный Рождественский фестиваль духовной музыки «Адвент» в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Петра и Павла.
#Культура
  • VII Международный Рождественский фестиваль «АДВЕНТ»

предоставлено пресс-службой

В западной христианской традиции Адвент — особое время радостного ожидания чуда перед Рождеством, и фестивальные концерты распахивают дверь в огромный мир грядущего праздника. Фестиваль продлится три недели, в его афише представлены разнообразные форматы, стили и жанры: органная, вокальная, хоровая и камерная музыка, барокко и ХХ век.

«Сейчас, в непростое для всех время, важно дарить людям надежду, нести свет и радость. Мы бесконечно признательны врачам, которые самоотверженно спасают жизни людей. А Музыка, особенно духовная, способна врачевать души, дарить столь необходимые сегодня положительные эмоции. Несмотря на ограничения, мы решили не отменять фестиваль "Адвент", который будет проходить с соблюдением необходимых мер безопасности. Мы приглашаем всех прикоснуться к целительному источнику духовной музыки и стать свидетелями удивительной мистерии под сводами величественного собора», — говорит художественный руководитель фестиваля, дирижер Олег Романенко.

29 ноября фестиваль откроет Вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко с уникальной программой «Русское Рождество: хоровая духовная музыка от строчного пения до XX века». Она знакомит слушателей с огромным пластом национальной культуры и выстраивает колоссальную историческую перспективу — от барочных хоровых концертов Василия Титова и Дмитрия Бортнянского, через классические опусы Чайковского и Рахманинова музыканты ведут нас к духовной музыке ХХ века, представленной сочинениями Стравинского, Свиридова, Пярта и Шнитке. Программа создана при поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта «Шедевры русской духовной музыки в столице и регионах России: от эпохи барокко до наших дней».

В следующее воскресенье, 6 декабря, с традициями европейского Рождества публику будут знакомить меццо-сопрано Мария Остроухова и органист Фёдор Строганов. Окунуться в праздничную атмосферу западных соборов помогут шедевры органной музыки, написанные в разные эпохи специально к этому периоду года, известные духовные арии и традиционные рождественские гимны. 12 декабря состоится ежегодный рождественский концерт Посольства Германии в России. На этот раз в центре программы — знаменитая оратория Генделя «Мессия». В западно-христианском мире давно стало доброй традицией исполнять в период Адвента рождественские фрагменты этого масштабного шедевра: первую часть, где предсказывается приход Мессии и рождение Христа, и хор «Аллилуйя». Также прозвучат знаменитые оперные арии и инструментальные сочинения Генделя. 

13 декабря слушателей ждет органный вечер «Бах-гала». На прошлых фестивалях этот формат завоевал огромный успех: три органиста разных поколений исполнят на историческом органе собора шедевры немецкого мастера. Молодой виртуоз, лауреат ряда престижных конкурсов Иван Царёв, известный испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы Александр Фисейский готовят специальные программы. Завершится фестиваль 20 декабря традиционным исполнением рождественских кантат Иоганна Себастьяна Баха. Это продолжение грандиозного проекта фонда и ансамбля Collegium Musicum, в рамках которого все кантаты Баха исполняются на исторических инструментах в пространстве собора с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. В этом году прозвучат праздничные кантаты на 4-ое воскресенье Адвента и 1-й день Рождества Христова, а также первая часть «Рождественской оратории».

Программа фестиваля

29 ноября / воскресенье, 19:00

Русское Рождество: хоровая духовная музыка от строчного пения до XX века

Вокальный ансамбль Intrada

Художественный руководитель — Екатерина Антоненко

Алексей Шевченко (орган) 

В программе: Д. Бортнянский, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И. Стравинский, А. Шнитке и др.

При поддержке Министерства культуры РФ в рамках проекта «Шедевры русской духовной музыки в столице и регионах России: от эпохи барокко до наших дней»

 

6 декабря / воскресенье, 19:00

Европейское Рождество: орган и голос

Мария Остроухова, меццо-сопрано

Фёдор Строганов, орган

В программе: И. С. Бах, С. Шайдт, Дж. Перголези, Ф. В. Строганов, Л. Люцци, 

Х.-А. Штамм, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон и традиционные рождественские гимны

 

12 декабря / суббота, 19:00

Рождественский концерт Посольства Германии в России

«Гендель-гала»

Наталья Риттер, сопрано / Екатерина Лукаш, меццо-сопрано / Дмитрий Гриних, баритон

Эльза Неб, скрипка

Елизавета Миллер, орган

Ансамбль Collegium Musicum

Дирижер — Олег Романенко

В программе: Г. Ф. Гендель

 

13 декабря / воскресенье, 19:00

«Бах-гала»

заслуженный артист России

Александр Фисейский

титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде

Даниэль Сальвадор (Испания)

лауреат международных конкурсов

Иван Царёв

В программе: И. С. Бах 

 

20 декабря / воскресенье, 19:00

Торжественное закрытие фестиваля

Все кантаты Баха с Романом Насоновым. Рождественский концерт

Бах в Лейпциге: парные кантаты

Сезон четвертый. Концерт третий

Ансамбль Collegium Musicum

Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко

В программе: кантаты на 4-ое воскресенье Адвента и 1-й день Рождества Христова

№ 248/1 Первая часть «Рождественской оратории»: Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage («Ликуйте, возрадуйтесь! день сей хвалите!»

№ 197а Ehre sei Gott in der Höhe («Слава в вышних Богу»)

№ 91 Gelobet seist du, Jesu Christ («Слава Тебе, Иисусе Христе»)

 

Художественный руководитель фестиваля «Адвент» — Олег Романенко

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