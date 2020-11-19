Вход/Регистрация Подписка

Владимир Ефимов: на Инвестиционном портале запущен сервис для бизнеса «Московский инвестор»

Москва, 19.11.2020

Потенциальные инвесторы смогут направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности и получать оперативную обратную связь от правительства Москвы с помощью нового сервиса, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ежегодно объемы частных инвестиций в основной капитал в Москве увеличиваются, за последние 9 лет они выросли в 2 раза. В этом году несмотря на последствия пандемии только за первое полугодие инвесторы вложили в развитие города более 1 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный прошлого года. Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться соответствующими программами поддержки», – рассказал заместитель мэра.

Зарегистрированные пользователи инвестпортала для отправки сообщений могут использовать систематизированный перечень вопросов по разным темам. В него входит пять активных стартовых разделов: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение». Количество разделов будет увеличиваться, в ближайшее время появятся новые, среди которых «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям» и другие.

«Сервис обеспечит интерактивное взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти города Москвы, снизит административные барьеры и позволит оперативно решать возникающие при ведении инвестиционной деятельности вопросы. Механизм работы сервиса прост и понятен. Пользователь выбирает в списке подходящую тематику, затем вопрос и заполняет специальную форму, при необходимости прилагая дополнительные материалы. Сообщение направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Срок ответа на сообщение составляет от 10 рабочих дней. «Ответ направляют в личный кабинет заявителя на Инвестпортале, а также на электронную почту, указанную им при регистрации. Если заявителю не удастся решить свою проблему, он сможет направить сообщение на доработку в Проектный офис по улучшению инвестиционного климата или в Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в столице», – пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

 «Московский инвестор» – уже одиннадцатый сервис, запущенный после редизайна сайта, завершенного весной этого года. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт
    Экономика Китая показывает едва ли не лучшие темпы восстановления от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако сквозь внешнюю красивую оболочку начинают просачиваться серьезные проблемы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама