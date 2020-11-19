Владимир Ефимов: на Инвестиционном портале запущен сервис для бизнеса «Московский инвестор»

Потенциальные инвесторы смогут направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности и получать оперативную обратную связь от правительства Москвы с помощью нового сервиса, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ежегодно объемы частных инвестиций в основной капитал в Москве увеличиваются, за последние 9 лет они выросли в 2 раза. В этом году несмотря на последствия пандемии только за первое полугодие инвесторы вложили в развитие города более 1 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный прошлого года. Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться соответствующими программами поддержки», – рассказал заместитель мэра.

Зарегистрированные пользователи инвестпортала для отправки сообщений могут использовать систематизированный перечень вопросов по разным темам. В него входит пять активных стартовых разделов: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение». Количество разделов будет увеличиваться, в ближайшее время появятся новые, среди которых «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям» и другие.

«Сервис обеспечит интерактивное взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти города Москвы, снизит административные барьеры и позволит оперативно решать возникающие при ведении инвестиционной деятельности вопросы. Механизм работы сервиса прост и понятен. Пользователь выбирает в списке подходящую тематику, затем вопрос и заполняет специальную форму, при необходимости прилагая дополнительные материалы. Сообщение направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Срок ответа на сообщение составляет от 10 рабочих дней. «Ответ направляют в личный кабинет заявителя на Инвестпортале, а также на электронную почту, указанную им при регистрации. Если заявителю не удастся решить свою проблему, он сможет направить сообщение на доработку в Проектный офис по улучшению инвестиционного климата или в Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в столице», – пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Московский инвестор» – уже одиннадцатый сервис, запущенный после редизайна сайта, завершенного весной этого года. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице.