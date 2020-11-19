Врач рассказал, кто меньше всего подвержен риску заразиться COVID

Люди с аллергией менее других подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, рассказала врач-аллерголог, профессор клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.

«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», - рассказала медик в ходе пресс-конференции. Она уточнила, что исключением могут стать тяжелые случаи астмы с недостаточным контролем со стороны врачей.

Ранее сообщалось, что суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией установил новый антирекорд - 23 610 случаев в 85 регионах. Всего в стране выявлено за весь период эпидемии 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в общей сложности достигло 34 850. За последние сутки умерли 463 человека. Успешно поправились за все время 1 526 656, из которых за последние 24 часа выписаны из российских больниц 25 573. Таким образом, число активных больных на текущий момент составляет 454 102.