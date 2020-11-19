В России установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией установил новый антирекорд - 23 610 случаев в 85 регионах, передает оперштаб. Накануне суточный прирост COVID-19 в России составил 20 985.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 23 610, в том числе выявлено активно 6 078 (25,7%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Нарастающим итогом в стране выявлено за весь период эпидемии 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в общей сложности достигло 34 850. За последние сутки умерли 463 человека. Успешно поправились за все время 1 526 656, из которых за последние 24 часа выписаны из российских больниц 25 573. Таким образом, число активных больных на текущий момент составляет 454 102. Второй день подряд в стране регистрируется рост выписанных по выздоровлению.

Наибольший рост по-прежнему отмечен в Москве - 6 438 новых случаев коронавируса, 73 смерти и также рекордное за осень число выписанных: 5 782. На втором месте остается Санкт-Петербург, где выявлено рекордное число инфицированных - 2 312. На третьем месте – Московская область (+1213). В пятерке Нижегородская область (+441) и Свердловская область (+369).