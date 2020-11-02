Акции дня: котировки «Новатэка» растут на кадровых перестановках

Котировки компании «Новатэк» шли вверх на фоне новостей о кадровых перестановках в компании. За дневную сессию в понедельник бумаги подорожали на +6,2% до 1010 рублей за акцию.



В понедельник совет директоров компании «Новатэка»

прекратил полномочия первого зампреда правления Александра Фридмана и избрал в состав правления Евгения Амбросова из «Совкомфлота».



Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +1,75% до 2737,54 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,26% до 1069,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 38 долларов за баррель (+0,16%). Российская валюта слабела – 80,75 рублей за доллар.