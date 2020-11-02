Вход/Регистрация Подписка

Alibaba, Baidu, Tesla и Walmart теперь торгуются на Мосбирже

Москва, 02.11.2020
Московская биржа удвоила число иностранных акций на торгах
#Фондовый рынок
#Рынок акций
#Экономика
  • Alibaba, Baidu, Tesla и Walmart теперь торгуются на Мосбирже

Коллаж Тамары Лариной

 

Вход в пещеру Алибабы

 

Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Со 2 ноября к торгам допущены еще 20 акций и депозитарных расписок ведущих международных компаний. В результате число ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 40.

В числе новых ценных бумаг депозитарные расписки на акции крупнейших компаний Китая (Alibaba и Baidu), таким образом, биржа расширяет географию иностранных эмитентов, допущенных к торгам. К торгам также будут допущены бумаги компаний AbbVie, Adobe, American Airlines, Biogen, Bristol-Myers Squibb, Broadcom, Cisco Systems, Electronic Arts, FedEx, Ford Motor, General Electric, General Motors, HP, Newmont Goldcorp Corporation, PayPal, Qualcomm, Tesla и Walmart.

До конца 2020 года Московская биржа планирует увеличить список торгуемых иностранных акций до более чем 50 бумаг. В дальнейшем биржа будет расширять перечень доступных акций, анализируя клиентский спрос, а также пожелания банков, брокерских и управляющих компаний.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала по американским бумагам в долларах.

Возможность приобретения акций ведущих мировых компаний на Мосбирже наверняка вызовет интерес российских инвесторов, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Учитывая долговременные тенденции, связанные с пандемией и изменением потребительского поведения, можно сказать, что в числе приоритетов будут компании ИТ-индустрии, маркетплейсы, организации из сферы биотехнологий и фармацевтические компании.

Самыми интересными в перспективе выглядят Alibaba и Baidu. Известная всем площадка онлайн-торговли расширяется, по итогам года (который закончился в сентябре) компания бьет рекорды по увеличению продаж. И эта тенденция продолжится, так как потребители активно уходят в онлайн, полагает Деев. Baidu главная поисковая система Китая, и в связи с развитием интернет-торговли, сферы развлечений и игр имеет большой потенциал роста. Американская Walmart Inc, крупнейшая в стране компания розничной торговли, впервые обошла интернет-аукцион eBay Inc. по размеру доли интернет-продаж в США. Это, уверен аналитик, также достойный эмитент для приобретения бумаг на долгосрочную перспективу.

 

Из Петербурга в Москву

 

В текущих реалиях, когда российские акции в большинстве снижаются, и дальнейшая динамика пока не позволяет говорить о новом цикле роста, на глобальных рынках в самом деле есть сектора, демонстрирующие стабильный рост, отмечает, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Привычные раньше «голубые фишки» российского рынка в этом году оказались под серьезным ударом, поэтому биржа постепенно расширяет список доступных инструментов, добавляя в него акции мировых гигантов.

Такая диверсификация позволит сохранить клиентов и увеличить обороты, а как следствие, и комиссионные площадки, уверен аналитик. Новость, безусловно, вселяет оптимизм  расширение возможностей частных инвесторов в российском правовом поле позитивно отразится на акциях Московской биржи, и интерес среди инвесторов к площадке будет расти по мере добавления новых ценных бумаг, доступных для работы.

Интересно, добавляет Алексей Антонов, что до последнего летнего месяца единственной площадкой в России, где торговались иностранные акции была Санкт-Петербургская биржа. Среди бумаг особым успехом у участников на этой площадке пользовались такие компании как Tesla, Apple, Nvidia, Amazon и Boeing. За счет такой дифференциации только за сентябрь объем торгов иностранными акциями составил более 18 млрд долл, что является большим результатом чем за весь 2019 год.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  2. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
  3. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама