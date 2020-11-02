Alibaba, Baidu, Tesla и Walmart теперь торгуются на Мосбирже

Вход в пещеру Алибабы

Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Со 2 ноября к торгам допущены еще 20 акций и депозитарных расписок ведущих международных компаний. В результате число ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 40.

В числе новых ценных бумаг — депозитарные расписки на акции крупнейших компаний Китая (Alibaba и Baidu), таким образом, биржа расширяет географию иностранных эмитентов, допущенных к торгам. К торгам также будут допущены бумаги компаний AbbVie, Adobe, American Airlines, Biogen, Bristol-Myers Squibb, Broadcom, Cisco Systems, Electronic Arts, FedEx, Ford Motor, General Electric, General Motors, HP, Newmont Goldcorp Corporation, PayPal, Qualcomm, Tesla и Walmart.

До конца 2020 года Московская биржа планирует увеличить список торгуемых иностранных акций до более чем 50 бумаг. В дальнейшем биржа будет расширять перечень доступных акций, анализируя клиентский спрос, а также пожелания банков, брокерских и управляющих компаний.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах.

Возможность приобретения акций ведущих мировых компаний на Мосбирже наверняка вызовет интерес российских инвесторов, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Учитывая долговременные тенденции, связанные с пандемией и изменением потребительского поведения, можно сказать, что в числе приоритетов будут компании ИТ-индустрии, маркетплейсы, организации из сферы биотехнологий и фармацевтические компании.

Самыми интересными в перспективе выглядят Alibaba и Baidu. Известная всем площадка онлайн-торговли расширяется, по итогам года (который закончился в сентябре) компания бьет рекорды по увеличению продаж. И эта тенденция продолжится, так как потребители активно уходят в онлайн, полагает Деев. Baidu — главная поисковая система Китая, и в связи с развитием интернет-торговли, сферы развлечений и игр имеет большой потенциал роста. Американская Walmart Inc, крупнейшая в стране компания розничной торговли, впервые обошла интернет-аукцион eBay Inc. по размеру доли интернет-продаж в США. Это, уверен аналитик, также достойный эмитент для приобретения бумаг на долгосрочную перспективу.

Из Петербурга в Москву

В текущих реалиях, когда российские акции в большинстве снижаются, и дальнейшая динамика пока не позволяет говорить о новом цикле роста, на глобальных рынках в самом деле есть сектора, демонстрирующие стабильный рост, отмечает, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Привычные раньше «голубые фишки» российского рынка в этом году оказались под серьезным ударом, поэтому биржа постепенно расширяет список доступных инструментов, добавляя в него акции мировых гигантов.

Такая диверсификация позволит сохранить клиентов и увеличить обороты, а как следствие, и комиссионные площадки, уверен аналитик. Новость, безусловно, вселяет оптимизм — расширение возможностей частных инвесторов в российском правовом поле позитивно отразится на акциях Московской биржи, и интерес среди инвесторов к площадке будет расти по мере добавления новых ценных бумаг, доступных для работы.

Интересно, добавляет Алексей Антонов, что до последнего летнего месяца единственной площадкой в России, где торговались иностранные акции была Санкт-Петербургская биржа. Среди бумаг особым успехом у участников на этой площадке пользовались такие компании как Tesla, Apple, Nvidia, Amazon и Boeing. За счет такой дифференциации только за сентябрь объем торгов иностранными акциями составил более 18 млрд долл, что является большим результатом чем за весь 2019 год.